Äntligen – Google lanserar sin nya smarta hem-app

Omdesignen har varit i en testats och justerats sedan förra hösten, men har nu, den 11 maj, släppts för allmänheten. Några av de stora nyheterna är att du nu i appen kan arrangera om dina smarta-hemmet-enheter, rejäla ändringar i hur appen ser ut på smartklockor och surfplattor, stöd för äldre Nest-kameror, samt fullt stöd för Matter-enheter på Ios-versionen av Google Home-appen.

Du kommer kunna ordna dina favoriter bland alla dina smarta enheter på appens hemskärm för att enklare kunna navigera i ditt smarta hem. Den listan kommer även följa med till smartklockor som använder Wear OS. Du kommer kunna styra det mesta av hemmet rakt från handleden, det kommer att gå att följa kamerornas flöde på din smartklocka, och du kan justera färgerna på belysningen i ditt hem utan att gräva fram mobilen ur fickan.

Från och med juni kommer appen även anpassas bättre för att utnyttja ytan på en surfplatta. Med den större skärmen bör du kunna kontrollera hela ditt smarta hem utan att behöva scrolla runt i appen.

Pixel-enheter kommer få ett eget låsskärmsläge som heter Pixel Home Panel, via vilken du kan kontrollera det mesta av ditt smarta hem utan att behöva låsa upp mobilen eller surfplattan. Just Pixel-surfplattan kommer få ett eget ”Hub Mode” i dockat läge, är framtagen just för att kontrollera det smarta hemmet.

Har du äldre Nest-kameror i ditt hem kan du nu äntligen sluta använda Nest-appen och flytta över allt till Google Home. Från och med juli kommer Nest Cam Indoor fungera i appen, och Nest Cam Outdoor kommer migreras över ”snart”.

Avslutningsvis kommer det inte längre spela någon roll om du använder Google Home-appen på en Android- eller Ios-enhet, då Ios-versionen av appen nu äntligen får fullt stöd för Matter.