Philips 34B1U5600CH: Funktionsrik skärm till bra pris

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Bra kontrast och färger för kontorsjobb

God ergonomi

Många funktioner med usb c

Kvm-switch Nackdelar Måttliga inställningsmöjligheter

Bökigt menysystem

Tveksam inbyggd webbkamera Omdöme Grundkvaliteten i denna välutrustade skärm går inte att förneka. Den har skarp och behaglig bild med rätta kontrasten och utmärkta färger för produktivt kontorsjobb. Trots brister i hanteringen och en webbkamera som inte lever upp till förhoppningarna är det här riktigt bra.

Denna 34 tums bredbildsskärm från Philips med böjd skärmyta och en upplösning på 3 440 x 1 440 bildpunkter kategoriseras på Philips hemsida som en ”Business Monitor” och deras egna ord om den inleds med att kalla den för en usb c-skärm. Det sätter tydligt tonen för vad jag kan förväntas av den. Rätt bildegenskaperna för kontorsjobb, och enkel anslutning med usb c.

Dess pris på cirka 7 500 kronor ställer sedan mina förväntningar på kvalitet, funktion och konstruktion rätt så högt. Det är ingen medieproffsskärm för över 10 000 kronor, men den bör prestera bra i klassen strax under. Och åtminstone på pappret så bockar den av många viktiga punkter. Det är en praktiskt utformad och diskret designad enhet med en bred och stadig fot, och justerbar höjd, tilt och sidleds vridning för skärmen. Just rörligheten i höjd är ovanligt stor, över 18 centimeter. Så det är lätt att hitta en arbetsställning som passar dig.

Skärmpanelen är av va-typ, och den har därför en god grundkontrast, bättre på intilliggande pixlar än vad en ips-skärm har. Å andra sidan är den mer känslig för vilken betraktningsvinkel du skådar den ifrån. Därför är böjen med en rätt så snäv radie på 1,5 meter välkommen. Det innebär att den inte får för sned vinkel utåt kortsidorna. Så länge vinkeln i höjdled är rätt så märker jag inte av det skimmer och tapp av intensitet i vita ytor som annars snabbt kan ske med en va-skärm.

Philips 34B1U5600CH vinner kanske inga designpris, men den är praktisk och stabil. Och direkt ful är den ju inte. Mattias Inghe

Mycket färg för en kontorsskärm

Ljusstyrkan på upp till 350 cd/m2 är väl godkänd. Många liknande skärmar kommer bara upp till det i punktljusstyrka i hdr-läge, men Philips 34B1U5600CH har inget hdr-stöd så det är typljusstyrka vid när den är ställd till 100 procent.

Panelen uppges ha ett färgomfång som täcker 100 procent av ntsc-standarden, vilket också innebär 120 procent av srgb. Skärmen kommer också med ett kalibreringsprotokoll för srgb som visar på färgavvikelsevärden, delta-e, på under två för alla enskilda färger, vilket är målet för att en vanlig användare inte ska kunna se färgavvikelser. Det stämmer överens med vad jag kan se med referensbilder och en enklare egen färgmätning.

Skärmen har ingen enorm mängd färdiga bildprofiler att välja mellan. Du har srgb-profilen, en meny där du kan välja mellan olika färgtemperaturer, från överdrivet varmt till överdrivet kallt, och några steg mitt emellan. Här finns också ett original-läge för skärmen. När menyn är ställd till svenskt språk kallas det Inföding, en misslyckad översättning från Native. Den ger lite högre färgintensitet än srgb, men enstaka färger missar målet i färgkontroll och vitpunkten är något kall. Till slut finns också ett läge för manuell justering av rgb-balansen.

Med en sensor på framsidan kan skärmen känna av om du sitter på plats. När du inte gör det kan den ställas in att gå ner i strömsparläge. Mattias Inghe

Användarvänligheten går att trimma

Inte för att det är direkt lockande att gå in och göra det, eller att göra inställningar alls. Inbyggda menyn är ett kompakt och bökigt navigerat system som du förväntas styra från fyra fasta knappar på undersidan av skärmen. Det skedde både en och två gånger att jag råkade placera fingrarna fel och kom åt skärmens på-knapp istället för menykontroll. Det finns eventuellt en mer praktisk lösning i form av ett styrprogram till datorn. Men jag säger eventuellt, för det lyckades jag aldrig få att fungera. Programmet installerar och startar, men jag får ingen kontakt med skärmen.

Det här är ingen skärm som säljs för sina spelegenskaper, och med fyra millisekunder svarstid är den inget för en kräsen gamer, men med upp till 120 Hz bildfrekvens och adaptive sync-stöd så kan det flyta på bra för den som inte har skyhöga krav.

Usb c-ansluten får du tillgång till flera extra funktioner. Till att böja med strömförsörjning till din laptop med upp till 100 watts effekt enligt usb pd 3.0-standard. Skärmen har usb-hubb med snabba usb 3 gen 2-portar, tre av typ a och en av typ c, de flesta placerade praktiskt ut mot ena kortsidan av skärmen. En av typ a-portarna och typ c-porten har även uteffekt för att till exempel ladda en mobiltelefon på. Det är inte helt fel. Skärmen har även fast gigabit ethernet-port, och en inbyggd webbkamera med mikrofon och ir-sensorer för ansiktsigenkänning i Windows.

Webbkameran upptill kan tryckas in bakom skämen när den inte används. Mattias Inghe

Blandad kvalitet på bonusfunktionerna

Tyvärr är kameran en besvikelse. Den uppges ha fem megapixlars upplösning, men det bästa jag kan få ut ur den är 30 Hz 1080p-video eller bilder med samma upplösning, det vill säga 2,1 megapixel. Och särskilt snygga är de inte. Det är brusigt, blekt i färgerna och med blåstick i hudtoner. Webbkameran är också lite för högt riktad, så jag får sänka och vinkla fram skärmen för att hamna rätt i bild.

Ansiktsigenkänning via kameran går däremot bra att konfigurera och använda, och mikrofonen med inbyggd brusreducering håller högre kvalitet. Du får kraftfullt ljud från inbyggda dubbla fem watts högtalare. Det är fylligt mellanregister och bas, men tyvärr extremt dämpad diskant som gör att det låter som den är inlindad i en tung filt. Så här får du offra en av usb-portarna eller hörlursutgången på bordshögtalare.

Och har du kvalitetskrav kan en annan webbkamera vara värd att investera i. Men det är två saker som jag ändå lärt mig att inte förvänta mig för mycket av i en bildskärm, så även om det blir poängavdrag för det så är det inte diskvalificerande. Det viktigaste gör Philips skärm mycket bra.

Skärmens svagaste sida, dess bökiga menysystem. Det gör det knepigare att utnyttja alla funktioner och finesser. Mattias Inghe

Specifikationer

Produktnamn: Philips 34B1U5600CH/00

Testad: Maj 2023

Tillverkare: Philips

Storlek: 34 tum, 21:9

Skärmböj: 1500R

Rörlighet: Höjd, tilt, sidled

Upplösning: 3440×1440 bildpunkter

Paneltyp: Va

Ljusstyrka: 350 cd/m2

Kontrast: 3 000:1 statisk

Hdr: Nej

Färgdjup: 8 bitar

Uppdateringsfrekvens: 120 Hz

Svarstid (GtG): 4 ms

Bildingångar: Hdmi 2.0, displayport 1.4, usb c dp alt

Dockning: Hubb usb 3 gen 2 typ a + usb 3 gen 2 typ c (usb c in), ethernet, 100 W usb pd, kvm-switch

Övrigt: Högtalare 2×5 watt, hörlur, webbkamera 1920p

Storlek: 80,7 x 25,1 x 44,5-62,8 cm

Pris: 7 435 kr