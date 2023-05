HP Z34c G3: En skärm bättre för Office än Photoshop

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar God ergonomi

Rätt bild och funktion för kontor

Utmärkt webbkamera

Kvm-switch Nackdelar Begränsat färgomfång

Saknar hdr

Relativt dyr Omdöme Är det här den skärm i Z-klass som jag förväntade mig? Nej. Men för vissa typer av användare kan den vara rätt val. Synd bara att den inte har snäppet bättre färgegenskaper. Nu är det svårt att motivera dess rätt så höga prislapp.

HP:s Z-serie av datorprodukter är inriktade på proffs. Z-datorer är riktiga arbetsstationer för sådant som designers, utvecklare och medieskapare, som behöver både höga prestanda och hög tillförlitlighet. Därför kan du få betala extra mycket för dem, och de blir inte så intressanta för gemene man.

Därför är 34 tums bredbildsskärmen skärmen HP Z35c G3 lite överraskande. HP:s rekommenderade pris är på strax under 11 000 kronor, men det går för det mesta att få tag på den för under 10 000 kronor i andra butiker. Det finns billigare liknande skärmar, men också betydligt dyrare. Och tyvärr lever den inte riktigt upp till förväntningarna jag hade på bildkvalitet från en HP Z-skärm.

Den täcker srgb-färgskalan, men bara 85 procent av större färgrymden i dci p3-standarden. Den är fabrikskalibrerad för bra färgmatchning i srgb-läge, men det är bara då den lyckas hålla färgerna såpass i styr att den blir bra för medieproduktion. Så ska du redigera sdr-video eller bygga webbsajter är det en bra skärm. Andra former av foto- och grafikjobb finns det bättre alternativ för.

En läcker design. Att anslutningarna sitter öppet och sticker ut rakt bakåt har både för- och nackdelar. Mattias Inghe

Bättre på kontoret

Det Z34c G3 istället är, är en lysande skärm för produktivt kontorsjobb. Den är stiligt utformad med sin mörkgråa matta metallic-yta, välbyggda mekanik för höjd-, tilt- och sidjustering, utmärkt reflexminimerande skärmyta och lättillgängliga portar på baksidan.

Den har utmärkt behaglig flimmerfri bild med rätta blåljusfiltret som skyddar ögonen utan att göra avkall på svala toner och vitpunkten i bilden. Det gör att du kan sitta i långa arbetspass utan att trötta ut ögonen. Den har böjd skärmpanel med 1,9 meters radie. Det ger en viss välvd effekt, men utan att förvränga bilden allt för mycket.

Skärmen har god ljuskontroll med jämna toningar och jämn ljusstyrka över skärmytan. Maximal ljusstyrka är cirka 350 cd/m2, vilket är mer eller mindre standard för den här klassen av bildskärm. Det är ju inte så stor risk att du sitter och jobbar utomhus med den, så det ger tillräckligt med ljus för de flesta situationer. Kanske inte för intensiv hdr-effekt vid uppspelning av video, men det är inte en faktor med skärmen ändå, eftersom den inte har hdr-stöd.

En bra webbkamera har blivit en nödvändighet för många på senare tid. Här har du en direkt i skärmen. Mattias Inghe

Bra anslutningar och utmärkt webbkamera

Skärmen har både en inbyggd usb-hubb med fyra usb 3-portar, ethernet-port för att docka in fast nätverksanslutning, en riktigt bra 1440p webbkamera med kvalitetsmikrofon och ir-stöd för ansiktsinloggning i Windows, samt fullt gångbara inbyggda stereohögtalare. Det senare är annars beklämmande ovanligt i bildskärmar, även många riktigt dyra. Det här är en utmärkt skärm för att plugga in sig till och sedan kunna ha ett videomöte. Du får upp till 1440p i upplösning, behaglig färgbalans och brus- och släpfri bild.

Till en början irriterade jag mig på att kameran var korkat högt riktad. Efter att ha svurit över det i en minut petar jag till kamerahuset och upptäcker att det går att vinkla ner till en alldeles utmärkt inramning. Webbkameran sitter i ett kamerahus på ovansidan som kan klickas upp eller tryckas ner efter behov.

Du får både usb c- och usb b-ingång för hubben, så du kan koppla den till olika datorer. Via typ c-ingången har du givetvis också displayport och strömförsörjning för snabb och enkel laptop-anslutning. Här får du strömförsörjning på upp till hela 100 watt. De flesta andra skärmar ligger på mellan 60 och 90 watt.

Mattias Inghe

Med två datorer inpluggade med både skärm och usb aktiveras som standard automatiskt kvm-funktion, så usb-hubb, nätverk och kamera tilldelas den dator som skärmen använder. Det finns detaljinställningar för det i skärmens inställningsmenyer om du vill göra undantag från det, men det är inte helt lättnavigerat och uppenbart att hitta. Såvitt jag kan se finns det inget kontrollprogram till datorn för Z34c G3. Det enda jag hittar på HP:s supportsidor är en firmware-uppdatering.

Specifikationer

Produktnamn: HP Z34c G3

Testad: April 2023

Tillverkare: HP

Storlek: 34 tum, 21:9

Skärmböj: 1900R

Rörlighet: Höjd, tilt, sidled

Upplösning: 3440×1440 bildpunkter

Paneltyp: Ips

Ljusstyrka: 350 cd/m2

Kontrast: 1 000:1 statisk

Hdr: Nej

Färgdjup: 8 bitar + frc

Uppdateringsfrekvens: 60 Hz

Svarstid (GtG): 6 ms

Bildingångar: Hdmi 2.0, displayport 1.4, usb c dp alt

Dockning: Hubb 4 st usb 3 gen 1 typ a + usb 3 gen 1 typ c (usb c eller usb b in), ethernet, 100 W usb pd

Övrigt: Högtalare 2×5 Watt, hörlur, webbkamera 1080p

Storlek: 81,5 x 25,1 x 43,9-58,7 cm

Pris: 10 899 kr