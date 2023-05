Dell Ultrasharp U3423WE: Högklassig skärm för produktiviteten

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Utmärkt bildkvalitet

Hög kontrast

Inbyggd kvm

Fullt godkänt ljud Nackdelar Ingen hdr

Måttliga spelegenskaper Omdöme Det här är en proffsskärm för seriöst användande, från kräsen foto- och filmredigering till produktivt multitasking-arbete. Den är svagare som spel- eller filmskärm, men det är inte heller det den är byggd för. Någon sorts hdr-stöd hade fört upp den nära toppbetyg.

Med ett pris på 12 490 kronor är Dell Ultrasharp 34 en ordentlig investering för skrivbordet. Denna bredbildsskärm med 21:9 i bildförhållande och en lätt böjd bildpanel är tillverkad med professionell användning i fokus, och det märks. Den är fabrikskalibrerad för srgb, rec.709, dci-p3 och display p3, alla med låga delta e-värden vilket indikerar låg färgavvikelse.

Dessa färgprofiler samt flera andra för manuellt val av färgtemperatur och mer generella profiler för blandad användning med fokus på kontorsjobb, media och även spel är lätta att snabbväxla mellan. Det finns inget specifikt blåljusfilter att aktivera, men skärmen ska ha Dells comfortview plus-teknik som effektivt filtrerar bort mycket blåljus utan att det påverkar synlig färgbalans, samt minimerar risken för flimmer.

Du får en jämn och behaglig bild med klockrena betraktningsvinklar och utmärkt ljusdistribution över hela ytan. Det tapp i ljusstyrka i den sista centimetern kanten som de flesta andra skärmar har, ser jag inte röken av här. Skärmpanelen är av ah-ips-typ, viket just säkerställer att färghanteringen håller hög kvalitet, och med 10 bitars färghantering har den lätt att leverera fina nyanser. Den har också högre grundkontrast än de flesta ips-paneler, med mer distinkt svärta även när skärmljusstyrkan är högt ställd. Därför är det lite märkligt att skärmen inte har något hdr-läge.

Ser även bra ut bakifrån. Mattias Inghe

Ah-ips kan också i teorin ge snabbare svarstider, men det har inte Dell heller prioriterat här, utan dess fem millisekunder tid för grå-till-grå pixelskiftning gör den rätt så genomsnittlig på den punkten, och skärmen har “bara” 76 Hz bildfrekvens och inga specifika gaming-egenskaper. Färgprofilen för spel gör inte mycket för gaming-prestanda, utan är mest en kontrast-optimerad inställning.

Hög byggkvalitet och god rörlighet

Skärmen har en enkel och avskalad design, en välvd baksida i matt silvergrå plast, en diskret arm ner till en fot som även den har kurvad design, och minimalt med utstickande detaljer. Skärmen har generös rörlighet i höjdled på strax under 15 centimeter, där det lägsta bara är strax ovanför bordsytan. Du får också givetvis tilt, och skärmen går att vrida i sidled.

Ovanligt för bredbildsskärmar är att det också är pivot-rörlighet på skärmen. Men inte fulla 90 grader, så att du kan ställa den på högkant, utan bara fem grader åt vardera håll. Varför skärmen har det har jag svårt att begripa. Det enda det gör för mig är att det finnas risk att skärmen inte är horisontell och jag behöver finjustera den som om jag rättar till en tavelram. Kanske är det till för lutande bordsytor? Hur vanligt det nu är.

Alla inställningar i skärmen kan nås via en enkel meny kontrollerad av ett styrkors på baksidan, men just när det kommer till bildinställningar får du inte en full svit av inställningar. Jag hittar till exempel inget sätt att justera gammavärden.

Här får du precis alla anslutningar du behöver för dockning och kvm-växling. Mattias Inghe

Förutom dess mycket höga grundkvalitet på bildpanel och ljusåtergivning är skärmens främsta styrka dess anslutningar. Du får till exempel stöd för hdmi 2.1 på hdmi-ingångarna. Där handlar i och för sig de flesta nyheterna om spelrelaterade egenskaper som skärmen sedan inte har stöd för.

Smart och flexibel docknig

Framför allt är det dockningsmöjligheterna som höjer skärmen från mängden. Med usb c-ansluten dator får du en docka med fem usb 3 gen 2-portar på tio gigabit vardera, fyra av typ a och en av typ c. Två av portarna sitter på undersidan av skärmen för bekvämare tillgänglighet. Skärmen har också inbyggd gigabit-nätverksport och givetvis hörlursport om du inte vill använda inbyggda högtalarna. Det enda som saknas för komplett skrivbordsfunktionalitet vore en inbyggd webbkamera. Men med så många usb-portar är det ju lätt att haka på en valfri egen.

Du får också en extra usb c-ingång, som inte har stöd för displayport och ström. Tack vare den kan du ha två datorer dockade samtidigt och du får en kvm-switch i menyn så att du lätt kan växla alla skärmens funktioner mellan två datorer. Det tar lite tid att sätta upp första gången men därefter går det snabbt och smidigt att växla mellan dem.

Funktionsrikt och med god detaljkontroll, Men navigeringen kan frustrera ibland. Mattias Inghe

Ett enklare sätt att hantera skärmen är med Dell Display Manager, ett program du kan ladda hem till datorn och som gör det mesta inbyggda menyn gör. En del manuell färgjustering finns inte här, men i gengäld vissa andra funktioner, till exempel möjlighet att ställa in så vissa program får en viss färgprofil. Både skärmmenyn och Display Manager är på engelska, något svenskt läge finns inte.

Skärmen har inbyggda högtalare, som på pappret inte är så lovande med sina två femwatts-element, men för en gångs skull är det här en skärm med ljud som inte är platt, burkigt och billigt. Det är slående hur många bra, dyra bildskärmar som har rent sagt usel ljudkvalitet, men här är det väl godkänt. Det är ingen dyr hifi-upplevelse, men jämfört med de flesta konkurrenter är det väldigt bra.

Mattias Inghe

Specifikationer

Produktnamn: Dell Ultrasharp U3423WE

Testad: April 2023

Tillverkare: Dell

Storlek: 34 tum, 21:9

Skärmböj: 1900R

Rörlighet: Höjd, tilt, sidled

Upplösning: 3440×1440 bildpunkter

Paneltyp: Ah-ips

Ljusstyrka: 350 cd/m2

Kontrast: 2 000:1 statisk

Hdr: Nej

Färgdjup: 10 bitar

Uppdateringsfrekvens: 76 Hz

Svarstid (GtG): 5 ms

Bildingångar: 2 st hdmi 2.1, displayport 1.4, usb c dp alt

Dockning: Hubb 4 st usb 3 gen 2 typ a + usb 3 gen 2 typ c (2 st usb c in), 90 W usb pd, kvm-switch

Övrigt: Högtalare 2×5 watt, hörlur

Storlek: 81,6 x 23,7 x 39,8-54,4 cm

Pris: 12 490 kr