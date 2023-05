AOC CU34V5CW: Prisvärd skärm för kontoret

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar God rörlighet och ergonomi

Mycket skärm för pengarna

Bra kontrast Nackdelar Begränsad ljusstyrka och färgomfång

Opraktiska menyer

Galet riktad webbkamera

Trist, platt ljud Omdöme Det här är inget glamoröst bygge, och kvaliteten i vissa detaljer brister. Men det är många pixlar för för pengarna, och både rätt ergonomi och praktiskt dockning till ett bra pris, så det är svårt att klaga allt för mycket.

Denna skärm från AOC är en av de billigare 34-tums bredbildsskärmar med 1440p-upplösning du kan köpa. Det finns alternativ med ännu mer pressat pris, men ska du fortfarande ha kvalitet i färger, rätta anslutningarna och god rörlighet skulle jag inte rekommendera att du snålar mer än så här. Den kostar ungefär 5 500 kronor i butik, och det ser inte ut att vara stora prisskillnader mellan olika återförsäljare.

Skärmen har god rörlighet i höjdled och generös tilt, och står stadigt på sin lilla fot. Den är jämnt välvd på baksidan så den är snygg att skåda även om den står mitt i ett rum. Det är inte mycket att säga om designen. Den varken sticker ut på ett positivt eller negativt sätt.

Svenska butiker verkar inte bli riktigt kloka på skärmen, många har den listad som en gaming-skärm. Förutom att den har en lite högre bildfrekvens, 100 Hz istället för de vanliga 60, och stöd för Freesync, så har den också en handfull spelfunktioner, som färdiga lägen för olika spelgenrer, möjlighet att få styrkors i mitten och bildfrekvensräknare. Men dessa två funktioner får jag aldrig att aktiveras, trots att jag uttryckligen väljer dem i inställningsmenyn. Finns det något trick för det så är det ingen som avslöjas på varken supportsidor eller i handboken.

Det här är en av få skärmar på senare tid som jag behövt montera ihop med skruvar. Men AOC var snälla nog att skicka med en liten mejsel. Mattias Inghe

På AOC:s egen hemsida pratar de om den uteslutande som en hemmakontorsskärm. Och tekniskt sett är det vad den känns bäst för. 100 Hz är inte så mycket för en gamer, och svarstid på fyra millisekunder är inte heller optimalt. Men det gör bläddring i dokument och på webbsidor behagligare.

God grundkvalitet

För kontorsjobb fungerar skärmen utmärkt. Bred 1440p-skärm ger mycket arbetsyta och god skärpa. Det är en behagligt flimmerfri skärm med god skärpa och med välbalanserade blåljusfilter som har skonsam effekt för ögonen utan att ge för mycket missfärgning i bilden.

Den är förkalibrerad för srgb-standard med genomsnittligt så kallat delta e-värde under 2, vilket alltid är målet. Men det kan trots det vara olika kvalitet på färgkontrollen mellan skärmar, och det märks här, då vissa färger håller sig mycket korrekta medan andra sticker iväg mer. Det är till exempel mindre precision gråa nyanser och färg med låg mättnad. Det är inget som stör om du bara ska surfa, köra Office eller för den delen titta på film, men kan vara ett problem för proffsig bildbehandling.

Skärmens färgrymd är sedan större än srgb, med mer intensiva framförallt röda toner. Men den färgmatchar inte mot dci-p3, och når inte Adobe RGB-standard. De färgprofiler du kan välja mellan är varm, normal, kall och srgb.

Diskret design, men billig ytfinish. Mattias Inghe

Rätt böj för en va-skärm

Panelen har böjd yta med lite snävare radie på en och en halv meter. Det innebär att om du sitter 1,5 meter från skärmen är alla delar lika långt från dig. Då ser skärmen som allra bäst ut, för den är relativt känslig för betraktningsvinklar. Det är nämligen en panel av va-typ. De får snabbt skiftningar i vitbalans om du tittar på den i fel vinkel. I gengäld är de bättre på att blockera ljus än ips-skärmar, så svärtan är behagligt djup och kontrasten hög.

Det gör att du kan få viss hdr-effekt med rätt bildkälla, trots att skärmen inte är särskilt ljusstark. Du får som bäst 300 cd/m2 i punktljusstyrka. Skärmen hanterar också hdr10-bild, men du ska inte förvänta dig någon fantastisk hdr-upplevelse och biokänsla.

Du får vad jag skulle kalla för precis godkänt med anslutningsmöjligheter, och inte mer. För vanliga bildingångar har skärmen en hdmi 2.0 och en displayport 1.4. Usb c-dockning anser jag är ett krav för en bra skrivbordsskärm, och här får du en typ c-kontakt som ger en extra displayportingång, strömförsörjning till en bärbar dator och en enkel usb-hubb med fyra stycken fem-gigabitsportar på baksidan. Den har också en typ b-port om du vill docka till en äldre dator. Tyvärr saknar den kvm-switch, vilket hade varit perfekt med dubbla usb-ingångar.

En snygg, men opraktisk, meny. Mattias Inghe

Poänglös kamera

Skärmen har också en inbyggd webbkamera, med ir-funktion så att du kan använda den för ansiktsinloggning i Windows. Den är tyvärr rätt så misslyckad just som webbkamera. I bra ljus är det inget fel på bilden, men bara lite dunkel rumsbelysning gör den väldigt brusig.

Det stora problemet med den är att den är riktad alldeles för högt. För att jag ska hamna rätt i bild för ett videomöte måste jag tilta fram skärmen så mycket att den blir omöjlig att samtidigt jobba på. Inbyggda mikrofonen ger också rätt så mediokert, tunt ljud. Skaffa en bättre istället och anslut med usb. Skärmen har också riktigt usla inbyggda högtalare som inte ens kan ge behaglig röstton till videokonferenser. Så du kan behöva plugga in externa högtalare på usb också.

Skärmens inställningar nås med skärmens enda knapp, ett styrkors på baksidan. Den öppnar en snygg och tydlig, men tyvärr frustrerande segt navigerad meny, mer intresserad av att visa animeringar än att ta dig till val. Det finns också ett behändigt program kallat Imenu för en del av inställningarna, men detaljkontroll för till exempel gamma, kontroll av bild- i-bild-funktion och hela spelläget, går inte att nå i programmet.

Webbkameran på ovansidan hade AOC lika gärna kunnat skippa. Mattias Inghe

Specifikationer

Produktnamn: AOC CU34V5CW

Testad: April 2023

Tillverkare: AOC

Storlek: 34 tum, 21:9

Skärmböj: 1500R

Rörlighet: Höjd, tilt, sidled

Upplösning: 3440×1440 bildpunkter

Paneltyp: Va

Ljusstyrka: 300 cd/m2

Kontrast: 3 000:1 statisk

Hdr: Hdr10

Färgdjup: 8 bitar

Uppdateringsfrekvens: 100 Hz

Svarstid (GtG): 4 ms

Bildingångar: Hdmi 2.0, displayport 1.4, usb c dp alt

Dockning: Hubb 4 st usb 3 gen 1 typ a (usb c eller usb b in), 65 W usb pd

Övrigt: Högtalare 2×5 watt, hörlur, freesync, webbkamera 1080p

Storlek: 80,9 x 25,1 x 41,1-53,5 cm

Pris: 5 490 kr