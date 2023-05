Acer Predator X34GS: Spelskärm som passar till det mesta

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Utmärkt bildkvalitet

Hög ljusstyrka

Goda spelegenskaper

Hög byggkvalitet Nackdelar Bara 65 watt strömmatning

Dämpat ljud Omdöme Med lika bra bildegenskaper för kreativt jobb som för media och spel är det här en utmärkt mångsidig skärm med hög kvalitet på det mesta. Lite mer kärlek lagd på usb c-porten och dockningen så hade det varit en fullpoängare i sin prisklass. Nu är det bara mycket bra, inte perfekt.

Gränserna mellan bra skärmar avsedda för spel och bra skärmar för annat var länge tydlig, spelskärmar hade snabba svarstider framför allt, och fick kompromissa med bildkvaliteten. Det var helt enkelt olika typer av skärmpanel som kunde leverera olika saker. Men numera finns det proffsiga skärmar för kreativt jobb som även är snabba att spela på, och snabba spelskärmar som ger riktigt fin bild. En sådan är Acer Predator X34.

Den finns i några olika varianter. Den modell som jag fått in för test heter X34GS, där GS står för att den har stöd för Nvidia G-sync. Denna 34 tum stora skärm med 21:9-bildförhållande blir din för drygt 12 000 kronor. Den ger en skarp bild med 2560×1440 bildpunkter och har en matt, lätt böjd bildyta. Det finns skärmar i den här storleken och upplösningen för ungefär halva priset, men Acer levererar här tillräckligt med kvalitet och mångsidighet så det kan vara värt att betala lite mer.

Skärmen kommer förmonterad på en bred och stadig trebent fot. Det är lite typiska gaming-vibbar i designen, men den är ändå rätt diskret, utan sådant som lysande dioder och annat som stör bildupplevelsen. Skärmen är höj- och sänkbar på sin fot, men även i lägsta läge är den relativt högt placerad. Du får även tilt och vridning i sidled, och trots den rörligheten är den mycket stadig. Det gör dock att det krävs lite kraft för att justera den,

Det är centimeterbreda kanter runtom bildytan, och sedan är själva skärmen relativt tjock, med vad som ser ut att vara tydliga kylgaller på ovansidan som lägger till extra millimeter i tjocklek. Men för en skärm som redan är böjd anser jag att det inte är någon poäng med onödigt tunn design.

Viss nördig gamerdesign går kanske inte att undvika. Och lite charmigt är det ändå. Mattias Inghe

Färgstark och ljusstark

Det är en skärm med mycket bra egenskaper för den som vill jobba med kreativt skapande. Den har inte stöd för 10 bitars färg men med hög bildfrekvens och frc-funktion så kan den ändå hantera och leverera det. Den har fabrikskalibrerad matchning mot srgb med minimal färgavvikelse, och stödjer även upp till 98 procent av dci-p3 i färgrymd. Även där blir det till synes nära korrekt färgåtergivning. Både fina nyanser i gröna lövverk och intensiva röda toner kommer fram bra.

Skärmen har högre toppljusstyrka än de flesta skrivbordsskärmar, med upp till 550 cd/m2 på små ytor, eller runt 400 på en helskärm. Det gör dock att kontrasten blir lidande och svärtan blir blek, så bäst ser det ut med ljusstyrkan nedsatt till ungefär 75 procent, eller lite drygt 300 cd/m2. Det finns sju färdiga bildprofiler, tre för olika typer av spel, ett dämpat eco-läge, ett för grafik och ett för bästa hdr-upplevelse om du till exempel vill titta på film.

Dessutom finns ett standard-läge, som verkar väl balanserat för vardagligt jobb om du tycker eko-läget är för svagt. Här saknar jag tydligare koll på vilken färgrymd de olika profilerna använder, men det går att gå in i systemet och hitta efter att du valt en profil. Du kan också justera det, och det mest annat i bildväg, i en separat profil kallad User. Skärmen har utmärkt jämn ljusfördelning och till skillnad från i de flesta konkurrerande skärmar så ser jag knappt någon tillstymmelse till ojämnt ljus utmed kanterna.

Välvda skärmen har många fördelar, men kan vara något som det tar ett tag att vänja sig vid. Mattias Inghe

För spelande får du upp till 180 Hz bildfrekvens, svarstider på ner till en millisekund och stöd för freesync– och g-sync. Acer har också en del egna trick, något de kallar vbr som här inte står för variabel bitrate, utan i vissa situationer kan reducera rörelseoskärpa. Du kan också få sådant som styrkors och bildfrekvensräknare på skärmen.

Enklare kontroll från en dator

Med ett program kallat Acer Display Widget kan du också ställa in så att skärmen automatiskt växlar till valfri bildprofil för ett spel eller program. Här kan du också göra de flesta skärminställningar. Om än inte alla. Resten får du göra från en meny i skärmen som kontrolleras med ett styrkors på baksidan. Det är lättnavigerat, men kan kräva att du kan alla tekniska termer för saker. Inget förklaras på skärmen. Det är också på engelska – och svenska finns inte som val.

Skärmen har inbyggt stereoljud med två sju watts högtalarelement. Ljudet i en skrivbordsskärm är tyvärr sällan särskilt bra. Här har ljudet faktiskt mer fyllighet än de flesta andra skärmar. Men i gengäld har det mycket begränsad diskant. Det passar bra för just röster, men är inte så roligt för musik, film och spel. Ett enkelt par skrivbordshögtalare rekommenderas, förslagsvis via usb i den inbyggda hubben. Du kan ansluta med usb c eller en usb b-kontakt till en dator och får då fyra usb a portar med fem gigabits datahastighet. Två på baksidan och två mer praktiskt placerade på sidan.

Acer bjuder på ovanligt många bildingångar. Mattias Inghe

Ansluter du till en modern laptop med rätt typ c-kontakt får du både displayport, usb-hubb och strömförsörjning den vägen. Dock bara 65 watt vilket kan vara lite i underkant för vissa mer kraftfulla bärbara datorer. Jag hade nog gärna sett upp emot 90 watt eller mer, vilket en del konkurrerande skärmar levererar.

Specifikationer

Produktnamn: Acer Predator X34GS

Testad: April 2023

Tillverkare: Acer

Storlek: 34 tum, 21:9

Skärmböj: 1900R

Rörlighet: Höjd, tilt, sidled

Upplösning: 3440×1440 bildpunkter

Paneltyp: Ips

Ljusstyrka: 550 cd/m2

Kontrast: 1 000:1 statisk

Hdr: Vesa display hdr400

Färgdjup: 8 bitar + frc

Uppdateringsfrekvens: 180 Hz

Svarstid (GtG): 1 ms

Bildingångar: 2 st hdmi 2.0, 2 st displayport 1.4, usb c dp alt

Dockning: Hubb 4 st usb 3 gen 1 typ a (usb c eller usb b in), 65 W usb pd

Övrigt: Högtalare 2×7 watt, hörlur, freesync 2, g-sync

Storlek: 81,5 x 30,6 x 47,2-60,2 cm

Pris: 12 490 kr