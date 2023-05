Asus Proart PA348CGV: Proffsig skärm med bredd

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Färgstark och korrekt

Utmärkt sdr-visning

Smidigt att ställa in bilden Nackdelar Inte lika bra på hdr

Något begränsad usb c-dockning

Trist ljud Omdöme En bredbildsskärm för ambitiöst kreativt jobbande, och som också går bra att slappna av och underhålla sig på mellan varven. Den är inte prefekt på precis allt och priset kan vara en tröskel. Men det finns dyrare skärmar som klarar mindre.

Pris vid testtillfället

729.99

Återförsäljare Pris B&H Photo $861.81 Till butik $861.81 Till butik

Bredbildsskärmar med 21:9-bildförhållande eller mer är allt oftare böjda, men det finns undantag. Som PA348CGV från Asus. Med 34 tums bildyta och 3 440 x 1 440 bildpunkter får du både skönt skarp bild och en stor yta att jobba på. Perfekt för ett program med mängder av verktyg, eller för multitasking. Som nästan alla liknande bredbildsskärmar går det också bra att plugga in två bildkällor samtidigt och köra delad skärm.

PA348CGV tillhör Asus Proart-serie av produkter framtagna med professionellt kreativt skapande som första prioritet. Och om du till exempel jobbar med ritningar och trycksaker så kan det ju vara bra om raka linjer verkligen är raka. Asus får också pluspoäng för att den matta ytan har utmärkt antireflex-yta, så det blir varken påtaglig ljusdiffusering eller spegelreflexer i bilden. I alla fall inga påtagliga.

Visserligen får du andra problem med en lcd-skärm när du får olika betraktningsvinkel på olika delar av ytan om du sitter för nära, även när den som här är byggd på ips-teknik som har bästa betraktningsvinklarna efter oled. Men du kan ju alltid röra på dig för att kontrollera exakta toner i olika delar av ytan om det behövs. Och behovet är litet, eftersom det är en panel av mycket hög kvalitet.

Kantigt, men inte osnyggt. Mattias Inghe

Rätta färgrymden

Skärmen är fabrikskalibrerad för korrekt srgb- och nära korrekt dci p3-bild. Men panelen kommer inte riktigt upp i hundraprocentig p3-färgskala utan landar på ungefär 98 %. Det är så nära att avvikelserna mest blir akademiska, och det är en utmärkt lyster i färgerna när skärmen ställs i rätt bildläge. Du kan välja färdiga profiler för dci-p3, mer ljusintensiva display p3, och både srgb och rec.709, som har samma färgpalett men olika gammainställningar.

För mer vardagligt jobbande finns det ett välbalanserad standardläge och ett läsläge med rätt så påtagligt blåljusfilter. Du kan också ställa in två manuella profiler, och det finns goda möjligheter att finjustera de flesta bildparametrar för dem. Laddar du hem ett program kallat Chromatune kan du dels snabbväxla mellan färgprofiler på ett smidigare sätt, dels koppla en viss profil till ett visst program. Jag hade gärna sett mer detaljerade skärminställningar här, men för det mesta annat är du förpassad till skärmens vanliga meny som styrs med ett rätt så behändigt styrkors.

Skärmen har en punktljusstyrka på upp till 400 cd/m2 och 350 cd/m2 normalt. Det är lite högre än genomsnittet, men inte extremt högt. Den har stöd för Vesa Display HDR400, vilket inte i sig är så imponerande för media. Men med bra färger och stöd för hdr10-insignal så kan du ändå få en hyfsad hdr-effekt om du tittar på video. Speciellt tycker jag den lyfter upplevelsen för sdr-film.

Hög och jämn ljusstyrka i skärmen imponerar. Mattias Inghe

Mindre finess i bygget

Skärmen har en enkel, omärkvärdig design, mestadels i svart plast med mestadels räta och kantiga vinklar. Det är ingen speciellt lyxig känsla i ytor och mekanik, men den är överlag välbyggd. Skärmkanterna är smala, förutom i underkant där det är en bredare list. Den har följsam justering i höjdled, tilt och sidled. Men hela skärmen är relativt tung och därmed något svajig. Den kan lätt komma i rörelse av minsta störning.

Skärmen står annars stadigt på en bred, fyrkantig fot, och på armen som håller upp skärmen finns det hål för kabeldragning. Men även med sladdar löpande där ser hängande kablar på baksidan lite oprydliga ut. Det följer också med ett alternativt fäste, du kan dra fast skärmen i en bordsskiva. Det hade jag dock ingen lämplig möbel för att testa på.

Skärmen har jämn ljusfördelning även ytan, förutom sista centimetern ut mot kanterna som tappar i styrka. Det är inget ovanligt bland skärmar med led-belysning, men det finns de som lyckas undvika det. Jag hade kanske hoppats att en proffsinriktad skärm som denna hörde dit. Det är inget stort minus, då det bara är i extremt sällsynta fall som det påverkar upplevelsen.

Inga stora överraskningar bland anslutningarna. Två av usb-portarna hittar du mer praktiskt placerade på sidan. Mattias Inghe

För mer än seriöst jobb

I all tysthet är det också en ganska bra gaming-skärm. Den har upp till 120 Hz bildfrekvens, 2 millisekunders svarstid, och den stödjer variabel bildfrekvens över freesung premium pro om du ansluter med displayport eller usb c, eller adaptive sync via hdmi. Inga andra specifika gaming-egenskaper erbjuds, men det ger rätta grundkvaliteten för även det. En inte ovanlig användning av en proffsskärm som denna är spelutveckling, så det finns ju även en professionell orsak till att ha dessa egenskaper i en skärm.

En sak som jag anser att alla moderna skärmar ska ha är fullfunktions usb c-docknig. Det vill säga displayport, usb-hubb och strömförsörjning till en laptop via usb c. Då kan du plugga in din bärbara dator med bara en sladd och konvertera den till en komplett skrivbords-pc, med alla tillbehör du behöver anslutna till skärmens usb-portar. Det får du i PA348CGV, även om det finns mer funktionsrika lösningar hos en del konkurrenter. Du får fyra usb 3-portar, två baktill och två på sidan, och 90 watts uteffekt till den bärbara datorn.

Det räcker nog för de flesta, men då du kan behöva komplettera din arbetsstation med en webbkamera på usb, för det har inte skärmen någon, och även usb-anslutna datorhögtalare så blir det inte så många portar kvar. De inbyggda högtalarna i skärmen låter nämligen inget vidare. Så är det ofta i datorskärmar, och här är de extra svaga. Det känns som alltid märkligt att tillverkarna sällan kan bygga in ens anständigt ljud… men bara i skärmen. Det låter bättre från de flesta Asus-laptops jag testat.

Menyn är lättnavigerad, med både ett styrkors och en rad snabbknappar. Mattias Inghe

Specifikationer

Produktnamn: Asus Proart PA348CGV

Testad: April 2023

Tillverkare: Asus

Storlek: 34 tum, 21:9

Skärmböj: Nej

Rörlighet: Höjd, tilt, sidled

Upplösning: 3440×1440 bildpunkter

Paneltyp: Ips

Ljusstyrka: 400 cd/m2

Kontrast: 1 000:1 statisk

Hdr: Vesa display hdr400, hdr10

Färgdjup: 10 bitar

Uppdateringsfrekvens: 120 Hz

Svarstid (GtG): 2 ms

Bildingångar: 2 st hdmi 2.0, displayport 1.4, usb c dp alt

Dockning: Hubb 4 st usb 3 gen 1 typ a (usb c in), 90 W usb pd

Övrigt: Högtalare 2×2 Watt, hörlur, freesync premium pro

Storlek: 81,8 x 24,6 x 45,7-57,5 cm

Pris: 10 990 kr