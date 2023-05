LG Ultrawide 34WQ75C-B: Bred skärm med minimal böj

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Intressant lätt kurvatur

Behaglig bild för kontorsjobb

Kvm-switch Nackdelar Inte så pålitligt färgsäker

Relativt lite rörlighet

Halvdan hdr Omdöme Den ovanligt lätta skärmböjen är ett lockande alternativ, och som hemmakontorsskärm håller LG:s skärm god klass. Dubbel dockning med kvm-switch är ett klart plus. Halvdan rörlighet och oklara färgegenskaper begränsar den något.

Denna 34 tums ips-skärm med 21:9 i bildförhållande från LG är en typisk kontorsskärm med godkänd grundkvalitet inom ett begränsat färgomfång, rätta anslutningarna för praktisk laptop-dockning, och en enkel, diskret design som passar bra på de flesta skrivbord.

Det är ingen påkostad skärm för mediaproffs, men kostar inte heller därefter. Priset ligger på 7 490 från LG och i de största butikerna, men kan också ofta gå att hitta billigare. Det som mest sticker ut med den är alltså LG:s val av bred kurvatur. Det är en rent tekniskt en böjd skärm, men med mycket subtilare böj än i de flesta andra.

Kurvaturen här är uppgiven till 3800R. Det anger hur långt ifrån skärmen du ska sitta om alla punkter i skärmen ska ha samma avstånd från dina ögon. I detta fall 3 800 millimeter eller 3,8 meter. Vanligast i storleksklassen är 1500R och 1900R, vilket alltså motsvarar 1,5 och 1,9 meter. Så upplevelsen här är nästan som en helt platt skärm, men inte riktigt. Det blir fortfarande lite hjälp med behagligare betraktningsvinklar ute i hörnen och en viss omslutande känsla, men utan att perspektivet blir mycket förvrängt för den som inte befinner sig precis rakt framför.

Är det rätta valet av böj för dig? Det är givetvis en smaksak, men jag uppskattar den verkligen. Det ger mig fördelar med en böjd skärm för sådant som film, spel och solojobbande vid skrivbordet, men gör inte skärmen irriterande i andra lägen som om två eller fler ska titta på den samtidigt. Det finns en orsak till att böjda tv-apparater blev en kortlivad fluga, då bilden bara såg rätt ut på en plats i tv-soffan.

Mattias Inghe

Bra tilt, snålt med annat

En datorskärm för skrivbordet är en annan sak, men en viss flexibilitet för att se skärmen i olika vinklar är ofta en fördel. Skärmen kan justeras i höjdled och tiltas framåt och bakåt, men vill du vrida den åt sidan får du släpa med foten. Justeringen i höjd är rätt så liten, bara cirka elva centimeter. En osnygg detalj med skärmen är att den helt verkar sakna kabelhantering, så strömsladd, bildkablar och annat hänger fritt på baksidan.

Skärmen har en ips-panel, så färg- och kontrastavvikelser är dessutom inte så stora i olika betraktningsvinklar. Den är inte perfekt på den punkten, och intensitet i vita ytor avtar något beroende på vinkel, men den behöver vara snäv för att det ska upplevas. Med upplösning på 3 440 x 1 440 bildpunkter får du både skarp bild och en stor arbetsyta. Och som nästan alla skärmar i 21:9-format så kan du köra den i bild vid bild-läge med två bildkällor samtidigt.

Du får dubbla hdmi-portar, en normalstor displayport och en usb c-port som blir både displayport, usb hubb-anslutning och 90 watts laddningsport för en laptop med kompatibel typ c-port, till exempel en thunderbolt 3 eller 4-port. Förutom fyra usb-portar har hubben också ethernet-port. Ansluter du bara en valfri webbkamera så har du här en komplett uppsättning för ett skrivbord. Så när som själva datorn då. Med lättillgänglig kvm-funktion i skärmen kan du lätt ha två datorer fast anslutna en via usb c och en via annan skärmingång plus en extra usb b-kontakt, och byta mellan dem. Två av hubbens usb-portar, samt ett hörlursuttag, sitter praktiskt placerade på sidan av skärmen.

Mattias Inghe

Hur är det med färgerna?

Skärmen har färgomfång i srgb-klass och uppges ha fabrikskalibrerad profil för det. Det är dock inte uppenbart vilket av de förinställda bildlägena som det gäller. Efter lite dubbelkoll med testbilder och en enklare egen färgmätning tror jag att det gäller bio-läget; det har den mest neutrala vitpunkten av de tillgängliga valen. Den matchar också färgtoner rätt så bra men inte direkt i riktig proffsklass.

Du får också ett bildläge kallat hdr-effekt som pressar upp ljusstyrka och kontrast, men själva panelen har begränsade resurser på de punkterna, så även om skärmen har stöd för hdr10-video, så blir effekten aldrig så imponerande. Sedan har du läsarläge med extra blåljusfilter och läget Färgsvaghet som ska vara anpassat för göra vissa nyanser tydligare för färgblinda. Andra val här är två spelprofiler för fps-spel och strategispel, som fokuserar på snabb svarstid respektive kontrast och tydlighet.

Återigen känns det onödigt då skärmen varken har hög bildfrekvens, särskilt snabba svarstider eller stöd för sådant som freesync och g-sync. Jag kör för det mesta skärmen i det lite svalare Levande-läget och bilden känns överlag behaglig. Jag upptäcker en aning skimmer i bilden när jag bläddrar i webbsidor med hög kontrast, som svart på vitt-text, men det är inget påtagligt flimmer i skärmen vid neddimning eller på mörkt tonade ytor, vilket kan vara ett problem i billigare skärmar.

Ljusfördelningen i skärmen är överlag god och det är inga uppenbara ojämnheter utmed kanterna. Däremot påverkas ljusa ytor just av betraktningsvinkeln ut mot kortsidorna, något som en skärm med snävare böj kan undvika.

Mattias Inghe

Du får stereohögtalare med 2×7 watts effekt. Det är relativt mycket för en bildskärm, de flesta har mellan två och fem watt. Men från tidigare skärmtester kan jag konstatera att det gör väldigt lite för att indikera hur bra ljudupplevelsen är. Här är den… godkänd, men inte mycket mer. Det är väl balanserat, men långt ifrån en rik och fyllig upplevelse, och det saknas en hel del detaljer i ljudet. Det duger, om allt du ska ha det till är att köra videomöten eller spela ett och annat Youtube-klipp.

Lätt att göra inställningar

Inställningarna i skärmen görs lätt med ett styrkors på baksidan som kontrollerar en stor, tydlig och lättnavigerad meny. Du får inte enorm manuell kontroll över alla färg- och bildkvalitetsdetaljer, men kan anpassa grundläggande saker till en personlig profil. Till en Windows-dator kan du ladda hem två program. Onscreen Control är en enkel kontrollpanel med grundläggande bildinställningar. Men inte alla, möjlighet att välja automatisk bildprofil för olika program, samt göra skärmindelning att snäppa fönster till. Men då det sista numera är mycket smidigt i Windows 11 känns det som en förlegad funktion.

Andra programmet heter Dual Controller, och låter dig använda en datorns mus och tangentbord på en annan. Om du inte vill ha tangentbord och mus ansluten till skärmen med usb och växla med kvm-switch kanske det kan vara ett alternativ. I alla fall i teorin, jag försökte få det att fungera, men lyckades aldrig utan enorm lagg.

Trots en del svaga punkter så är det här en tilltalande skärm, med hög grundkvalitet för en viss typ av användning, men en som har begränsningar för andra sysslor. Smidig dockbarhet och lättanvänd kvm är dess bästa egenskaper. Den milda böjen är något jag gärna ser på fler skärmar, men du bör nog gärna uppleva lite olika böj-alternativ själv, även hel platt skärm, innan du gör ditt slutgiltiga val.

Mattias Inghe

Specifikationer

Produktnamn: LG Ultrawide 34WQ75C-B

Testad: April 2023

Tillverkare: LG

Storlek: 34 tum, 21:9

Skärmböj: 3800R

Rörlighet: Höjd, tilt

Upplösning: 3440×1440 bildpunkter

Paneltyp: Ips

Ljusstyrka: 300 cd/m2

Kontrast: 1 000:1 statisk

Hdr: Hdr10

Färgdjup: 8 bitar + frc

Uppdateringsfrekvens: 60 Hz

Svarstid (GtG): 5 ms

Bildingångar: 2 st hdmi 2.0, displayport 1.4, usb c dp alt

Dockning: Hubb 2 st usb 3 gen 1 typ a + 2 st usb 2 typ a (usb c eller usb b in), ethernet, 90 W usb pd, kvm-switch

Övrigt: Högtalare 2×7 watt, hörlur

Storlek: 81,8 x 25,7 x 45,9-57 cm

Pris: 7 490 kr