Verifierade konton sprider skadeprogram på Facebook

Kan vi verkligen lita på att verifierade Facebook-konton är säkra? Uppenbarligen inte. Techcrunch rapporterar att bedragare satt i system att sprida skadlig mjukvara från kapade konton med verifierad-märkning. Uppgifterna kommer ursprungligen från sociala medieexperten Matt Navarra, som på Twitter visar exempel på hur det kan se ut.

I exemplet ser vi det bedrägliga kontot “Meta Ads” försöka lura sid- och gruppadministratörer att ladda ned skadeprogram. “Meta Ads” hette med stor sannolikhet något annat tidigare och tillhörde en organisation eller person som fick kontot kapat. Det riktigt bisarra i den här soppan är att bedragarna marknadsför skadeprogrammen via Metas eget annonssystem! De konton som rapporterats in till Meta har sedan dess blivit spärrade, men det finns garanterat fler fula fiskar därute.

Just “Meta Ads”-bedrägeriet har upptäckts i ett flertal fall med olika konton som offer. En annan metod för att smitta enheter med skadlig mjukvara är att locka dem med falska ai-mjukvaror från exempelvis Google, skriver Techcrunch. Meta självt varnade för just detta så sent som förra veckan.

Meta Verified-programmet finns inte i Sverige ännu. Det är riktat mot innehållsskapare som vill sticka ut ur mängden och samtidigt få gräddfil till säkerhets- och supportfunktioner med mera. Däremot kan Facebook-sidor fortfarande ha en verifierad-stämpel även här sedan tidigare. Är du osäker på om en verifierad sida är äkta kan du exempelvis undersöka om den är nyskapad eller nyligen har genomfört en namnändring.