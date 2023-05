Så funkar molntjänsten Google One – och så kommer du igång

Googles tjänster har blivit en självklar del i våra digitala liv – på gott och på ont. Den stora nackdelen handlar om Googles bristande respekt för vår personliga integritet. Att människor trots det fortsätter att använda tjänsterna beror förstås på att de är så smarta och smidiga. Det är helt enkelt svårt att klara sig utan exempelvis Gmail, Google Foto och Google Dokument – framför allt för den som kör en Android-telefon.

Googles grundtanke är som bekant att all information ska ligga i molnet. På så sätt kan vi komma åt den oavsett var vi befinner oss och det blir också lättare att dela material med andra.

15 GB gratis

När du skaffar ett Google-konto så får du 15 gigabytes utrymme på företagets molnservrar utan kostnad, och det delas mellan alla tjänster. Sparar du alltför stora mejl i Gmail kan du med andra ord inte lagra så många bilder i Google Foto och vice versa.

Att hålla koll på det här kan vara krångligt och det är här som Google One kommer in i bilden. Den här tjänsten fungerar som en slags kontrollpanel för allt du lagrar hos Google. Du kan se hur mycket utrymme du har och du kan få hjälp att rensa. Google One sköter dessutom säkerhetskopieringen av dina mobiler och andra Android-enheter.

Allt det här är gratis. Men Google One finns även som en premiumtjänst där du kan köpa mer utrymme. 15 GB är som bekant ganska lite, och för några hundralappar per år kan du få betydligt större utrymme. Premium-användare får också flera smarta funktioner, till exempel en vpn-tjänst som ökar säkerheten när du är uppkopplad på öppna nätverk.

Här kommer svar på några av de viktigaste frågorna om tjänsten.

1. Hur installerar jag appen?

Om appen Google One inte redan finns på din telefon öppnar du Google Play Butik, söker efter Google One och trycker på Installera, Öppna. Första gången startas en kom igång-guide som ställer in tjänsten. Google One-appen finns även för Iphone/Ipad i App Store, men i vårt exempel använder vi Android.

2. Hur använder jag datorn?

För att komma åt Google One i datorn surfar du till one.google.com och loggar in med ditt Google-konto. Utseendet är lite annorlunda än i appen, men de flesta funktioner är likadana. Google One går alltså att nå på valfri enhet via webbläsaren.

3. Vad kostar det…

Google One är i grund och botten en gratistjänst, men du kan även teckna en betalprenumeration som ger dig mer lagringsutrymme. Det finns tre alternativ för vanliga konsumenter.

Basic:100 GB utrymme för 190 kr/år.

Standard: 200 GB för 290 kr/år.

Premium: 2 000 GB för 1 000 kr/år.

Du uppdaterar genom att trycka på Uppgradera-knappen i appen eller på webben. Observera att du då kan få olika specialerbjudande.

4. … och vad ingår?

Betalabonnemangen ger dig fler funktioner, framför allt i appen Google Foton. Här tillkommer verktyg för att ta bort störande inslag i bakgrunden (något som kallas Magiskt suddgummi) och för att förbättra dina porträttbilder. Du kan även hålla längre videosamtal i tjänsten Google Meet och dra nytta av en bättre brusreducering. Betalanvändare får dessutom en möjlighet att kontakta Googles tekniska experter.

5. Hur använder jag vpn?

En stor fördel med Google Ones betalabonnemang är att du får tillgång till företagets vpn-tjänst, som gör din uppkoppling mer anonym. I mobilen slår du på funktionen genom att trycka på vpn-knappen på förstasidan.

För att använda vpn på datorn surfar du till one.google.com och väljer Fördelar. Under rubriken VPN-skydd för flera enheter trycker du på Visa detaljer. Här hittar du det program som du måste installera. Observera att du som är gratisanvändare inte ser Google Ones vpn-funktion.

Så funkar Google One

1. Inställningar

Tryck på ikonen till vänster för att ändra appens inställningar.

2. Konto

Härifrån når du ditt Google-konto.

3. Lagring

Här ser du hur mycket lagringsutrymme du använder på Google.

4. Backup

Styr säkerhetskopieringen av dina mobiler och surfplattor.

5. Rensning

Rensa bort onödiga filer – med hjälp av appen.

6. Vpn

Om du är premiumanvändare aktiverar du vpn-tjänsten här.

7. Aviseringar

Slå på eller av aviseringar via e-post.

8. Abonnemang

Aktivera ett Google Ones premiumabonnemang.

9. Funktioner

Växla mellan hem-fliken (som på bilden) och verktygen för att styra lagring, premiumstjänsten och supporten.

10. Säkerhetskopiering

Starta en manuell säkerhetskopiering av en mobil/platta.

11. Support

Här får du mer hjälp i appen.