Google vinkar adjö till lösenorden – Passkeys är här

Från och med idag får personliga Google-konton stöd för passkeys. Det innebär att Google inte kommer kräva lösenord eller tvåstegsverifiering när du loggar in framöver, utan använder i stället en brett fungerande inloggningsmetod med krypteringsnycklar. Detta kräver att enheten du försöker logga in med är autentiserad sedan tidigare. Du väljer själv om du vill slå på funktionen.

Google har tillsammans med andra storspelare – som Microsoft och Apple – jobbat aktivt för en mer lösenordsfri framtid. Passkeys låter i stället användaren logga in med olika biometriska metoder eller pin-koder på utvalda enheter. Datan lagras alltså lokalt och är därför ett hårt slag mot nätfiskeaktörer som är ute efter att stjäla lösenord.

Skulle du behöva logga in tillfälligt via en icke-betrodd enhet går det att skapa engångs-passkeys som inte lagras lokalt på enheten. I Google-kontoinställningarna kan du hantera och omedelbart dra in inloggningstillståndet för olika enheter.