Spotify har passerat 500 miljoner användare

Spotify avslöjade i sin kvartalsrapport för första kvartalet 2023 att musiktjänsten för första gången passerat en halv miljard aktiva månatliga användare. Tjänsten hade 515 miljoner aktiva månatliga användare under kvartalet, en ökning på 5 procent från föregående kvartals 489 miljoner användare. Andelen reklambaserade gratisanvändare fortsätter att öka, 317 miljoner av de aktiva månatliga användarna var villiga att ha reklampauser i sitt musiklyssnande, kontra 210 miljoner Spotify Premium-prenumeranter. De betalande användarna utgjorde cirka 40,8 procent av användarna under första kvartalet 2023, under de första tre månaderna 2022 var motsvarande siffra cirka 43 procent.

Siffrorna för aktiva månatliga användare går inte helt ihop, men det är mycket möjligt att det är ett antal miljoner Premium-konton som glömts bort och ligger oanvända. Det dras alltså pengar, men kontot är inte en aktiv månatlig användare.

Trots att antalet gratisanvändare ökat med 22 miljoner aktiva användare, eller 7 procent, från föregående kvartal, drog annonserna de lyssnade på in mycket mindre pengar. Annonsintäkterna sjönk med hela 27% jämfört med det fjärde kvartalet 2022. Spotify förklarade att det var ”makro-relaterade variabiliteter i annonsaffärer” som orsakat fallet.