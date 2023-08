8 prylar som ger dig bättre fiskelycka

Smyg med elmotor

Det dröjer innan elmotorer för större motorbåtar blir överkomliga, men småmotorer för jollar och gummibåtar har en lång historia. Haswing Ultima 3.0 är med sin ljudnivå på 55 dB bra när det gäller att glida fram tyst på fisketuren, och effekten på tre hästkrafter motsvarar fyra hos en bensinmotor.

Motorn kan svängas runt 360 grader och med magnetiskt dödmansgrepp stoppas driften om en jättefisk skulle dra dig överbord. Körtiden varierar från 1–15 timmar från högsta till lägsta fart och det löstagbara batteriet uppnår full laddning över natten.

Produkt: Haswing Ultima 3.0

Cirkapris: 17 449 kronor hos Moory

Haswing

Pejla in fisken med mobilen

Garmin Striker Cast är ett ekolod att sätta på fiskelinan och kasta ut för att få hjälp att hitta fisk via din mobil eller surfplatta och appen Striker Cast. Du ser en traditionell ekolod-bild över bottenstruktur och fisk samt vattentemperatur.

Ett specialläge för isfiske finns också samt möjligheten att skapa egna sjökort i programmet Quickdraw Contours. Fungerar från 0,6–45 meters djup och stängs av så fort det inte är i vattnet, för att batteriet ska räcka tio timmar.

Produkt: Garmin Striker Cast GPS

Pris: 1 790 kronor hos Amazon Sverige

Garmin

Närstudera livet under ytan

Danskdesignade undervattenskameran Water Wolf 2.0, format som ett fiskedrag, låter dig se livet i vattnet ur fiskperspektiv. Kasta ut så spelar den in upp till tre och en halv timmes vidvinkelfilm i 1080p med ljud. Lagring sker på micro sd-kort upp till 128 gigabyte.

Senaste modellen är mer stöttålig än tidigare, klarar 100 meters djup, och ger förbättrad bild i svagt ljus och grumligt vatten med automatisk vitbalans.

Produkt: Water Wolf 2.0 1080K undervattenskamera

Pris: 899 kronor hos sportfiskeprylar.se

Water Wolf

Värm dig eller fångsten

Fiskar du för att grilla och äta låter portabla eldstaden Biolite Firepit+, som är 70 centimeter lång och väger nio kg, göra just det. Effektiv, rökfri förbränning sker genom att mängder av små fläktstrålar skickar in luft från sidan, som kan styras via en app.

Batteriet ger mellan 7-30 timmars brinntid och ett finmaskigt gallernät sprider värmen utåt. Rymmer fyra vedklabbar av normalstorlek, eller kol när du vill grilla din fisk på tillhörande grillgaller.

Produkt: BioLite Firepit

Pris: Från 2 599 kronor via Prisjakt

Biolite

Städa våra vatten

Om fisk av kött och blod inte nappar, prova att fiska upp gammalt järnskrot med hjälp av en stark neodymmagnet. Med 12 centimeter i diameter och lyftkraft på 540 kg är den ingen plojgrej, och kan dra upp betydligt mer än en gammal cykel eller kundvagn.

Medföljer gör ett 20 meters nylonrep och epoxylim, som är viktigt för att täta och garantera hållbarheten. Håll den bara långt borta från magnetkänslig teknik såsom mobiler och datorer och återvinn skrotet korrekt.

Produkt: Outlust Magnetfiske-set

Pris: 995 kronor hos Coolstuff

Outlust

Nygammalt digitalt sjökort

Populära sjökortsappen Eniro på sjön, till IOS och Android, har säkert flertalet båtägare använt någon gång. I våras bytte den namn till Skippo – ladda ned om du inte redan automatiskt uppdaterats.

Några nya gratisfunktioner är bra för småfiskaren runt våra kuster, som att spara favoritplatser, plotterspår och få en digital loggbok. Navigering i grundare vatten, flygfoto, vind- och väderprognos kräver dock abonnemang på Pro-versionen. Framledes ska även information om sjömackar komma.

Cirkapris: gratis eller 179 kronor/år

Skippo

Freda dig mot stick

Myggfri zon i Norden kan vi glömma, men en 20 kvadratmeters skyddszon runt din kropp vore väl trevligt? Thermacell MR300 är lätt att ta med och hänga på väska eller i bälte och använder gaspatron för att hetta upp ett luktfritt myggmedel.

Vid köp ingår medel för ett dygns effektivt skydd. Påfyllning kostar runt 800 kronor för sammanlagt 120 timmar, så på sikt blir det som med den där skrivaren som verkade så billig…

Produkt: Thermacell MR300

Pris: Från 299 kronor via Prisjakt

Thermacell

Solladdare för extraprylarna

Voonis vattentäta powerbank med solceller och kapacitet på 20 000 mAh medger fyra till fem fulladdningar av en genomsnittlig mobil, och bjussar även på en dubbelpipig led-ficklampa.

Tre enheter kan laddas simultant via usb a, usb c och micro-usb. Vik ut de fyra solpanelerna under dagen men tänk på att full uppladdning i solljus tar upp till 25 timmar, så förladda också via usb-kabel.

Produkt: Vooni Powerbank med solceller 20 000 mAh

Pris: 800 kronor hos Coolstuff