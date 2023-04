Google vill göra det lättare att ta bort data från appar

Du kommer att få det lättare att skydda din data och göra dig av med onödiga konton från diverse appar på din Android-mobil. Google har börjat rulla ut ett nytt regelverk för apputvecklare på Google Play-butiken.

Enligt de nya reglerna ska det alltid vara möjligt att radera konton som skapats i appen, och data som samlats in, både via själva appen, men också via webben. Du ska alltså inte behöva ladda ned en app igen bara för att radera ett konto du skapat i den.

Utvecklare har till den 7 december på sig att svara på Googles Datasäkerhets-formulär, och det nya regelverket ska börja gälla från början av 2024. Det ska vara möjligt för utvecklare att begära att få implementera ändringarna senast den 31 maj 2024.

Undantag för det nya regelverkets dataradering kommer finnas för de appar som behöver behålla datan av antingen säkerhetsskäl, för att förhindra bedrägeri, eller för att följa rådande lagar.