Här hittar du alla nya, coola ai-tjänster

De senaste månaderna har ai, artificiell intelligens, hamnat i fokus. Förklaringen är lanseringen av två spektakulära tjänster: Dall-E 2, som skapar avancerade bilder utifrån enkla textkommandon, och Chat GPT, som på samma sätt gör det möjligt att automatiskt skapa text. I båda fallen blir resultatet så bra att det är svårt att se att det har skapats av en robot.

Utvecklingen går nu i en rasande takt, och om du vill hålla dig uppdaterad kan Futurepedia vara till hjälp. Sajten beskriver sig som världens största katalog för ai-tjänster, och den uppdateras dagligen med nya tjänster.

Du kan välja att visa alla nya tjänster eller tjänster inom en viss kategori (till exempel ljudredigering) och du kan välja att bara visa gratistjänster eller de som är mest populära. Givetvis beskrivs tjänsterna både i text och bild.

I skrivande stund finns det 3 811 tjänster, men snart är det förmodligen fler.

En liknande tjänst har det självförklarande namnet There’s an ai for that (”det finns en ai för det”). Här anger du vad du vill ha hjälp med – och du får sedan se vilka tjänster som du kan välja bland. Här finns hundratals uppgifter och tusentals ai-tjänster.

Surfa till www.futurepedia.io

Surfa till theresanaiforthat.com

