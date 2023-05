Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Billigt

Snabba svenska servrar

Åtkomst till de flesta vanliga streamingtjänsterna Nackdelar Få länder och servrar

Låga hastigheter på utländska servrar

Ej åtkomst till BBC Iplayer Omdöme Azire VPN är en billig tjänst med snabba svenska servrar och åtkomst till nästan alla av de vanligaste streamingtjänsterna. Men antalet länder och servrar är lågt och hastigheterna till utländska servrar är ojämna.

Läs vårt test av vpn-tjänster

Testad tjänst: Azire VPN

Pris: 50 kronor per månad

Svenska Azire säger sig ta anonymitet och säkerhet på största allvar, bland annat genom att försäkra att man inte sparar några som helst loggar. Något som är extra viktigt i dessa dagar då bland annat svenska vpn-tjänsten Mullvad har haft påhälsning av polisen. Azire erbjuder också full anonymitet vid skapandet av konton och har en stor mängd olika betalmöjligheter, bland annat kryptovalutor, Paypal och kontant betalning.

Man är också konkurrenskraftiga när det gäller prissättningen. Visserligen har priset gått upp något sedan vårt senaste test för ett och ett halvt år sedan. Ett årsabonnemang kostar nu 50 kronor i månaden (tidigare 37,50 kronor i månaden). Procentuellt en ganska stor höjning, men jämfört med konkurrenterna ändå fortfarande en billig tjänst. Tecknar du upp dig för ett tvåårsabonnemang kan du pressa ned månadskostnaden till 32,50 kronor, vilket är samma pris som tidigare. Det finns också månadsabonnemang för 100 kronor (tidigare 50 kronor) och tremånadersabonnemang för 70 kronor i månaden (tidigare 40 kronor).

Att man inte har någon gratis- eller prova på-variant är inte så överraskande (få vpn-tjänster har det), men det är synd att man bara har sju dagars ”pengarna tillbaka-garanti” (de flesta andra har 30 dagar).

Antalet samtidiga enheter är relativt låga fem, men det bör å andra sidan räcka för de flesta.



Snabba svenska servrar

Azire har bara 76 servrar fördelade på 16 länder. Det visar sig också att hastigheterna tyvärr är ganska ojämna. Mot svenska servrar är det inga problem, tvärtom. Vi kommer upp i 118 Mbit/s, vilket är riktigt bra. Men mot brittiska får vi bara 36 Mbit/s och mot amerikanska 31 Mbit/s, vilket är underkänt för båda.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Azire VPN kommer upp i 47 procent för svenska servrar, 14 procent för brittiska och 12 procent för amerikanska.

När det gäller åtkomsten till streamingtjänster är det lite bättre. Vi kommer åt SVT Play, TV4 Play, svenska Disney Plus, amerikanska Netflix och HBO Max (både svenska och amerikanska). Den enda tjänst vi inte kommer åt är brittiska BBC Iplayer.

Nöjer du dig med snabba svenska servrar och kan klara dig utan brittiska BBC Iplayer är Azire VPN en riktigt bra och prisvärd tjänst. Men vill du ha mer än så får du se dig om efter andra alternativ.



Specifikationer

Tjänst: Azire VPN

Testad: April 2023

Verksamhetsland: Sverige

Kontakt: azirevpn.com/sv

Antal servrar: 76 servrar i 16 länder

Sajt på svenska: Ja

Program på svenska: Ja

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: 5

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 118 Mbit/s (47%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 36 Mbit/s (14%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 31 Mbit/s (12%).

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Ja*

Åtkomst till svenska Disney Plus: Ja*

Åtkomst till svenska HBO Max: Ja*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Åtkomst till amerikanska HBO Max: Ja*

Pris: 50 kronor per månad

Övriga prisalternativ: Månadsabonnemang för 100 kronor, tre månader för 70 kronor per månad och tvåårsabonnemang för 32,50 kronor per månad.

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.