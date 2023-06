Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Snabbt

Många länder och servrar

Åtkomst till samtliga testade streamingtjänster Nackdelar Dyrt vid månadsabonnemang

Varken sajt eller program på svenska

Inget prova på- eller gratisalternativ för Windows Omdöme Surfshark är en mycket bra vpn-tjänst som är snabb, lättanvänd och ger åtkomst till samtliga testade streamingtjänster. Tyvärr är priset aningen högt för att man ska kunna utmana om förstaplatsen. Det är också synd att det inte finns någon gratis prova på-variant för Windowsanvändare.

Surfshark VPN har för varje gång vi testar tjänsten blivit aningen bättre. Denna gång är inget undantag. Man är framme och nosar på förstaplatsen, men tyvärr finns fortfarande några små minustecken som gör att man inte riktigt når hela vägen fram.



En av dessa nackdelar (och den största av dem) är priset. Väljer du ett månadsabonnemang så kostar Surfshark hela 190 kronor (16,19 euro) i månaden. Ett årsabonnemang är lite bättre, med en månadskostnad på 59 kronor (4,99 euro), men det är fortfarande relativt dyrt i jämförelse med många av konkurrenterna.

Tecknar du ett tvåårsabonnemang går det att pressa ned priset till 33 kronor (2,85 euro) i månaden. Ett rimligt pris, men ändå långt ifrån billigast bland våra testade tjänster.

Positivt är dock att det finns gott om olika betalalternativ, allt från kreditkort och Paypal till kryptovalutor.

Ytterligare en positiv sak är att det går att testa på tjänsten gratis i sju dagar. Tyvärr bara om du kör Mac OS, IOS eller Android. Har du Windows finns inte detta gratisalternativ. Däremot erbjuder man en 30 dagars pengarna tillbaka-garanti om du inte är nöjd.



Klarar alla testade streamingtjänster

Surfshark har en mängd servrar (3200+) i en mängd länder (100+). Detta gör att det är lätt att koppla upp sig och det går också snabbt när man väl är uppkopplad.

Faktum är att man toppar de redan bra siffrorna från vårt förra test. Mot svensk server kommer vi upp i 154 Mbit/s (152 Mbit/s vid förra testet), mot brittiska 136 Mbit/s (133 Mbit/s vid förra testet) och mot amerikanska 142 Mbit/s (141 Mbit/s vid förra testet).

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Surfshark kommer upp i 62 procent för svenska servrar, 54 procent för brittiska och 57 procent för amerikanska. En redan snabb tjänst har med andra ord blivit aningen snabbare!

Vid vårt förra test klarade Surfshark VPN av att ge åtkomst till samtliga streamingtjänster vi testade, det vill säga SVT Play, TV4 Play, svenska Disney+, amerikanska Netflix och brittiska BBC Iplayer. Även denna gång går det utmärkt att komma åt alla dessa.

Surfshark klarar även av att ge åtkomst till de nya tjänster som vi har lagt till i vårt testande, svenska och amerikanska HBO Max. Detta gör att Surfshark är en av få tjänster vi har testat som ger åtkomst till samtliga streamingtjänster.

Specifikationer

Tjänst: Surfshark

Testad: Juni 2023

Verksamhetsland: Brittiska Jungruöarna

Kontakt: surfshark.com

Antal servrar: 3200+ servrar i 100+ länder

Sajt på svenska: Nej

Program på svenska: Nej

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: Obegränsat

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 154 Mbit/s (62procent)

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 136 Mbit/s (54procent)

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 142 Mbit/s (57procent)

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Ja*

Åtkomst till svenska Disney+: Ja*

Åtkomst till svenska HBO Max: Ja*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Åtkomst till amerikanska HBO Max: Ja*

Pris vid månadsbetalning: Cirka 190 kronor per månad

Pris vid helårsabonnemang: Cirka 59 kronor per månad

Pris vid tvåårsabonnemang: Cirka 33 kronor per månad

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.