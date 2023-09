​​​​​​​Tunnelbear VPN: Snabb och enkel – men dålig för streaming

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Gratisversion (2 GB/månad)

Snabbt

Lättanvänt Nackdelar Dålig åtkomst till streamingtjänster

Ingen pengarna tillbaka-garanti

Bara kortbetalning Omdöme Tunnelbear är en av få tjänster som erbjuder en gratisversion (även om den i praktiken mer är en prova på-version). Det är också en väldigt lättanvänd och snabb tjänst. Men riktigt dålig åtkomst till de vanligaste streamingtjänsterna, få betalalternativ och avsaknaden av en pengarna tillbaka-garanti gör att det ändå är en tjänst vi inte kan rekommendera.

Stort test: Bästa vpn-tjänst för att surfa anonymt

Pris vid testtillfället

Testad tjänst: Tunnelbear

Pris vid månadsbetalning: 111 kronor per månad

Pris vid helårsabonnemang: 56 kronor per månad

Kanadensiska Tunnelbear är en av få vpn-tjänster som erbjuder en gratis testa på-variant. Gratisversionen är fullt fungerande, förutom att datamängden bara är 2 gigabyte per månad. Det är visserligen en ökning jämfört med tidigare 500 megabyte per månad, men i praktiken är det ändå mer en “prova på-version” än en gratisversion (att strömma film är exempelvis bara att glömma). Det är ändå något vi uppskattar, särskilt som Tunnelbear också utmärker sig negativt genom att vara en av få vpn-tjänster som inte erbjuder en pengarna tillbaka-garanti. Det kan gå att få pengarna tillbaka, men det är något som avgörs från fall till fall och garanteras inte.

Abonnemangskostnaderna är heller inte överdrivet höga. Faktum är att de är oförändrade sedan vårt test för ett år sedan. Ett årsabonnemang kostar fortfarande 56 kronor (4,99 dollar) i månaden och vid månadsbetalning kostar det 112 kronor (9,99 dollar). Är du beredd att binda upp dig för tre år kan du få ned kostnaden till 37 kronor (3,33 dollar) per månad.

Tyvärr är det enda betalalternativet kreditkort, vilket är ett minus. Särskilt för dig som vill vara helt anonym.



Snabbt men dåligt för streaming

Även om varken sajt eller programvara är på svenska är Tunnelbear mycket lättanvänt. Det är bara att välja ett av de 48 länder som finns att välja bland, i en lista eller på en karta, klicka på ”On” och sedan är du igång. Tunnelbear visar sig sedan ha blivit ytterligare en aning snabbare sedan sist och hastigheterna är riktigt bra.

Mot svensk server når vi hela 125 Mbit/s, mot brittiska 104 Mbit/s och mot amerikanska 108 Mbit/s. Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Tunnelbear kommer upp i 50 procent för svenska servrar, 42 procent för brittiska och även 43 procent för amerikanska.



Så långt är Tunnelbear en helt okej vpn-tjänst, men tyvärr visar den sig vara riktigt dålig när det gäller åtkomst till de vanligaste streamingtjänsterna.

Vi kommer åt SVT Play och amerikanska Netflix, men sedan är det stopp. Varken TV4 Play, svenska Disney Plus, svenska HBO Max, amerikanska HBO Max eller brittiska BBC Iplayer går att komma åt.

Med tanke på detta är det svårt att rekommendera Tunnelbear, trots fördelar som en gratisversion och bra hastigheter. Det finns helt enkelt för många andra vpn-tjänster som är bättre.



Specifikationer

Tjänst: Tunnelbear VPN

Testad: September 2023

Kontakt: tunnelbear.com

Verksamhetsland: Kanada

Antal servrar: 5000+ i 48 länder

Sajt på svenska: Nej

Program på svenska: Nej

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: Obegränsat

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 125 Mbit/s (50%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 104 Mbit/s (42%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 108 Mbit/s (43%).

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Nej*

Åtkomst till svenska Disney+: Nej*

Åtkomst till svenska HBO Max: Nej*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Åtkomst till amerikanska HBO Max: Nej*

Pris vid månadsbetalning: 111 kronor per månad

Pris vid helårsabonnemang: 56 kronor per månad

Övriga prisalternativ: 37 kronor per månad vid treårsabonnemang, gratisversion med 2 gb data per månad

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.