Stort test: Här är bästa bredbildsskärmen i 21:9-format

En bra skärm kan vara den viktigaste investeringen för ditt hemmakontor. Oavsett om du har en maffig gaming-pc eller bara ska koppla in en liten laptop så kan en bra skärm ge dig en helt annan upplevelse och förutsättningar att vara produktiv eller kreativ. Den kan också höja nivån på den digitala underhållningen om du ska spela spel eller strömma film. Det är dock stor variation på skärmar, både i pris, format och kvalitet.

När du väljer rätt skärm för dig finns det många faktorer att väga in. Till att börja med formatet. Skärmar med bildförhållandet 16:9 har länge dominerat, men är på senare tid allt mer utmanat. Bärbara datorer är allt oftare i ett högre format, och på skrivbordet blir bredare bild istället vanligare. En skärm med 21:9-format gör det lätt att ha många aktiva fönster på skärmen utan att behöva flippa mellan dem med tangentbordskommandot Alt-Tab.

Det passar också utmärkt för mer komplexa program som videoredigering, där du både vill ha många verktyg och kontroller på skärmen och plats för en lång tidslinje. När en skärm är så bred öppnas också andra möjligheter, som att ansluta två bildkällor på en gång. Dubbla datorer eller kanske en dator och en mediaspelare. Det har de flesta bredbildsskärmar stöd för, även de allra billigaste.

Mycket böj, lite böj, eller ingen böj?

En annan sak som är vanligt med breda skärmar är att skärmen är böjd. Det ger en ”större” mer inneslutande känsla för film och spel, och säkerställer att även yttre hörnen av skärmen är vinklad närmare dig som användare. Betraktningsvinklar kan annars orsaka vissa problem med skiftande förger och kontrast i de flesta typer av skärmteknik. Det slipper du då. Men det kan ställa till med andra problem. En böjd skärm ser bara rätt ut om du sitter själv framför den och är precis rätt placerad.

Alla böjda skärmar är inte likadana. Det finns skärmar med skarpare eller vidare kurva. Detta anges med dess radie, eller snarare den radie skärmen skulle ha om den fortsatte hela vägen runt dig som en cirkel. En snäv böj ger liten radie och en vid böj ger stor radie. Vanligast är en radie på 1 500 millimeter eller på 1 900 millimeter.

Men det finns undantag åt bägge hållen. Och givetvis också många helt platta skärmar. Vad som faller dig i smaken kan vara mycket subjektivt. Så har du möjlighet att prova att sitta framför en skärm först innan du slår till så är det alltid att föredra.

Komplext med bildkvalitet

En annan sak som kan avgöra vilken skärm som passar dig, och framför allt hur mycket du får betala för den, är givetvis bildkvaliteten. Det avgörs av väldigt många olika faktorer. Färgomfång och färgkorrekthet, bitlängds för färgdjup, ljusstyrka, dynamik och kontrast, bildfrekvens och rörelsehantering, och stöd för olika typer av standarder för färgrymder, kalibreringsmetoder och dynamisk bildvisning.

Typen av bildpanel från billig tn-lcd till ips-paneler, dynamisk dimning med mikro-led och även oled-skärmar, kan leverera mycket olika på de punkterna, men det är också stora kvalitetsskillnader på olika skärmar med till synes samma teknik.

Och en skärm som har snabba svarstider och hög bildfrekvens, bra om du vill spela spel, kanske inte har de rätta färgegenskaperna för att redigera foton på proffsigt sätt. Det finns undantag, skärmar som är bra på flera olika saker, men då får du som regel betala mer.

För det mesta är det klokast att skaffa en skärm som gör det du har behov för. En bra kontorsskärm kan till exempel ha perfekt bildkvalitet för just kontorsjobb, med rätta kontrasten för behaglig läsning, blåljusfilter för att inte trötta ut ögonen vid långa arbetspass med mera. Men du får kanske inte intensiv ljusstyrka och extra stort färgomfång.

Mer än bara bild

En modern skärm är inte bara något som visar en bild. De har ofta andra funktioner inbyggda. Speciellt om de har usb c-port som en av bildingångarna. Det har samtliga skärmar som är testade här, och det är något som varje modern skärm för kontor ska ha, oavsett om det är hemmakontoret eller på jobbet.

Usb c-ingången är då både dataport för just usb, och skärmen kan utnyttja det för att ge dig hubb med extra usb-portar, strömmatning via samma kabel så att en ansluten laptop kan ladda batteriet, och ibland extra funktioner som nätverkskort och en webbkamera i skärmen.

Ljudsignal från datorn kan du få även med vanlig hdmi eller displayport, och de flesta skärmar har åtminstone analog ljudport för hörlur eller extern högtalare, och ofta även egna högtalare inbyggda. Det är dock förvånande sällsynt att dessa är särskilt bra. Därför är usb-hubb i skärmen extra värdefullt, eftersom det ger dig möjlighet att plugga in bra externt ljudkort eller datorhögtalare.

Så gjorde vi urvalet och testet

Vi bjöd in samtliga tillverkare med tillgängliga skärmar som matchade kriteriet i testet: Minst 34 tum och 21:9 eller bredare, och 1440p-upplösning, samt stöd för bildingång, strömförsörjning och usb-hubb via usb c. Av tio tillfrågade leverantörer fick vi respons från nio, och sju av dem kunde till slut bidra med en passande modell.

Skärmarna installerades en och en och anslöts till en laptop med thunderbolt 4-port och Windows 11 Home, och testades med mus och tangentbord anslutna till skärmen med usb, samt ethernet-uppkoppling i skärmarna med nätverksport. Skärmarna har testats med dess standardlägen, samt fabrikskalibrerade profiler utan egen kalibrering eller manuell anpassning. Bildkvalitet, dynamik, kontrast och betraktningsvinklar har bedömts visuellt med referensbilder och under vardaglig användning.