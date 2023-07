Låna e-böcker gratis – till läsplattan, datorn och mobilen

En gång i tiden var biblioteken enbart en plats för böcker – och ordet kommer faktiskt från grekiskans bok och förvaringsrum.

Men även om ordet inte har förändrats så har dagens bibliotek en betydligt större bredd. Det går exempelvis att läsa digitala tidningar och söka i mängder av databaser. Mycket information går att komma åt på distans – och en av de intressantaste sakerna är möjligheten att låna e-böcker.

En e-bok är, som bekant, en digital version av en vanlig pappersbok. I stället för att läsa texten på papper ser du den på en skärm, till exempel på en surfplatta, mobil eller dator. Du kan också använda en renodlad e-boksläsare/läsplatta.

Det finns flera sätt att skaffa e-böcker: Du kan köpa dem styckvis eller teckna ett abonnemang som låter dig läsa hur mycket du vill för en fast månadsavgift. Och du kan som sagt låna dem på biblioteket.

Krångligt att låna

Att låna e-böcker är tyvärr krångligare än att köpa dem. Eftersom böckerna är kopieringsskyddade måste du installera programmet Adobe Digital Editions och registrera ett konto.

Du använder programmet både för att hålla ordning på dina e-böcker och för att läsa dem i datorn. Det hjälper dig även att föra över böckerna till en kompatibel e-boksläsare. Föredrar du att använda mobil/surfplatta finns Adobe Digital Editions även som en app i Google Play Butik (Android) och App Store (IOS).

Observera att biblioteken använder olika tekniska lösningar – och att vissa av dem inte ens har e-böcker. I vår guide beskriver vi det vanliga förfarandet, och vi använder Stockholms stadsbibliotek som exempel. Observera att ditt bibliotek kan ha valt en annan lösning. Kolla med dem innan du sätter igång.

1. Hämta

Surfa till www.adobe.com/se. Klicka på länken Download Digital Edition 4.5.xx Windows och spara filen på datorns skrivbord. Dubbelklicka för att starta installationsprogrammet. Acceptera Adobes användarvillkor och justera inställningarna om du så vill.

2. Installera

Starta installationen med Install. Får du ett erbjudande om ett tilläggsprogram kan du tacka nej. Avsluta med Close och öppna Adobe Digital Editions. Du kan använda det direkt (gå till steg 7), men för att låna på biblioteket måste du först auktorisera det.

3. Auktorisera

Tryck på Help, Authorize computer. Du som redan har ett konto hos Adobe kan fylla i användarnamn och lösenord direkt under rubriken eBook Vendor: Adobe ID. Logga sedan in genom att trycka på Authorize. Nu kan du hoppa till steg 5.

4. Skaffa konto

Om du saknar ett Adobe ID klickar du på Create an Adobe ID. Nu visas en sida där du får ange dina uppgifter och välja ett lösenord. Följ instruktionerna för att skapa ditt Adobe-konto. När du har gjort det kan du logga in på samma sätt som i steg 3.

5. Låna

Surfa till bibliotekets sajt, leta upp e-boken och logga in med de uppgifter som du har fått från biblioteket. Tryck på Ladda ner e-bok, spara filen på hårddisken och dubbelklicka. Nu öppnas boken i Adobe Digital Editions och du kan läsa den direkt i programmet.

6. Ta bort

Vill du ta bort auktoriseringen så är det förstås också möjligt. Öppna Adobe Digital Editions, tryck på Help och välj Erase Authorization. Logga in och klicka på Continue, Erase Authorization. Nu kan du inte längre läsa kopieringsskyddade böcker.

7. Lägg till böcker

För att lägga till böcker väljer du File, Add to library och letar upp dem på hårddisken. Det går också att dubbelklicka på en epub-fil för att öppna den direkt – alternativt att högerklicka och välja Öppna med, Digital Editions. De böcker som du lånar visas under Bookshelf i Adobe Digital Editions.

8. Koppla in läsplattan …

Vill du använda en Kobo, Pocketbook eller någon annan kompatibel e-bokläsare kopplar du ihop den med datorn med en usb-sladd och ser till att den är i överföringsläge. Öppna Adobe Digital Editions så visas din enhet uppe till vänster. Markera den, tryck på kugghjulet och välj Authorize Device. Markera ditt konto och tryck Authorize Device så kopplas enheterna ihop.

9. … och för över

För att föra över böcker från datorn till e-boksläsaren är det bara att klicka och dra – alternativt högerklicka på en bok och välja Copy to Computer/Device. När det är klart är det bara att börja läsa.

Så gör du i Android och IOS

Du kan även låna böcker till din mobil och surfplatta – oavsett om du kör Android eller IOS (Iphone/Ipad). Det finns flera olika appar du kan välja mellan, men i vårt exempel använder vi Adobe Digital Editions, precis som i datorn.

1. Skaffa appen

Börja med att skaffa appen Adobe Digital Editions via Google Play (Android) eller App Store (Iphone/Ipad). I vårt exempel använder vi Android-versionen. När installationen är klar öppnar du den och ger den de behörigheter den begär.

2. Auktorisera

Du ska nu auktorisera din app genom att klicka på menyknappen uppe till vänster och välja Settings. Under rubriken Accounts väljer du Authorize. Se till att det står Adobe ID högst upp och logga sedan in med Adobe ID och Password. Som du ser kan du som saknar ett konto välja Create an Adobe ID och du kan också välja Forgot password om du har glömt ditt lösenord. Tryck sedan Authorize. Du kan nu välja att aktivera funktionen Auto Download. Gå tillbaka till huvudsidan med vänsterpilen.

3. Låna boken

Öppna webbläsaren i din mobil eller surfplatta och besök ditt biblioteks e-bokssida. Logga in enligt bibliotekets instruktioner och leda upp den bok du vill låna. Tryck på ladda ned-ikonen och välj att spara bokens länkfil på din mobil/surfplatta. Tryck på Öppna så bör den visas i Adobe Digital Editions.