Vypr VPN: Snabb och billig vpn, men dålig för streaming

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Många länder

Snabbt

Relativt billigt vid årsabonnemang Nackdelar Dyrt vid månadsabonnemang

Inga långtidsabonnemang

Ej åtkomst till svenska streamingtjänster Omdöme Vypr VPN är snabbt och har en relativt låg månadskostnad vid årsabonnemang. Men tjänsten erbjuder inga långtidsabonnemang och saknar helt åtkomst till svenska streamingtjänster.

Test av de bästa vpn-tjänsterna

Pris vid testtillfället

From $2.50 per month

Bästa pris idag: VyprVPN

Återförsäljare Pris VyprVPN $2.50 Till butik

Det har hunnit gå tre år sedan vi senast testade vpn-tjänsten Vypr VPN från Schweiz. Sedan dess har några saker förbättrats, men tyvärr är försämringarna fler.

Testad tjänst: Vypr VPN

Pris: Ca 33 kronor (3,75 dollar) per månad vid helårsabonnemang.



En av dessa försämringar är priset. Visserligen har kostnaden vid månadsbetalning gått ned något, från 142 kronor (12,95 dollar) till 110 kronor (10 dollar), men det är fortfarande ett högt pris. Priset för årsabonnemangen har däremot gått upp, från 41 kronor per månad (3,75 dollar) till 55 kronor per månad (5 dollar). Och det tvåårsabonnemang som fanns tidigare är nu borta.

Betalningsalternativen är bara betalkort eller Paypal. Och som för de flesta andra vpn-tjänsterna finns inte någon gratis- eller prova på-variant. Däremot finns det, återigen som för de flesta andra vpn-tjänsterna, en 30-dagars ”pengarna tillbaka-garanti”, en garanti som man också infriar utan problem.

Antalet samtidiga enheter är relativt låga fem, men det bör å andra sidan räcka för de flesta.



Dåligt för streaming

Antalet servrar är fortfarande hyfsat blygsamma 700+, men antalet länder är hela 65 (ett fler än tidigare). Hastigheterna är dock bättre och stabilare än vid förra testet.



Mot svensk server kommer vi upp i imponerande snabba 138 Mbit/s (128 Mbit/s senast). Mot brittiska får vi nu 104 Mbit/s i snitt (blygsamma 39 Mbit/s senast) och mot amerikanska får vi 112 Mbit/s (usla 25 Mbit/s senast). Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Vypr VPN kommer upp i 55 procent för svenska servrar, 42 procent för brittiska och 45 procent för amerikanska.



Tyvärr har åtkomsten till vanliga streamingtjänster försämrats. Vi kommer visserligen åt brittiska BBC Iplayer och amerikanska Netflix, men varken SVT Play, TV4 Play, svenska Disney Plus, svenska HBO Max eller amerikanska HBO Max. Alltså ingen av de svenska streamingtjänsterna.

Med tanke på detta och övriga försämringar hjälper det inte att Vypr VPN har fått ordning på hastigheterna. Detta är ändå en tjänst att undvika.



Specifikationer

Tjänst: Vypr VPN

Testad: Augusti 2023.

Verksamhetsland: Schweiz.

Kontakt: vyprvpn.com

Antal servrar: 700+ servrar i 65 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: 5.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 138 Mbit/s (55%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 104 Mbit/s (42%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 112 Mbit/s (45%).

Åtkomst till SVT play: Nej*

Åtkomst till TV4 Play: Nej*

Åtkomst till svenska Disney+: Nej*

Åtkomst till svenska HBO Max: Nej*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Åtkomst till amerikanska HBO Max: Nej*

Pris vid månadsbetalning: 110 kronor (10 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 55 kronor (5 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Saknas.

* Netflix och andra streamingtjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.