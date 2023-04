HP 950 MK: Tangentbord och mus med krångelfri kvalitet

HP 950MK

950MK, eller Wireless Rechargeable 950MK Mouse and Keyboard, som dess fulla namn är enligt förpackningen, är ett tangentbordspaket för skrivbordet från HP. Det kombinerar ett lyxigt slimmat tangentbord i stort format med en enkel men välbyggd liten mus, och det låter dig enkelt ansluta bägge till en dator med en färdigt parkopplad rf-mottagare på usb. Enheterna har inte bluetooth-stöd, så du är begränsad till just datorer med rätta porten, och för bästa funktionalitet är det just Windows 7 eller nyare som gäller.Att installera 950MK var mer förvirrande än väntat. I snabbstartsguiden ombeds jag först gå till HP:s supportsidor på webben och ladda hem rätt mjukvara. Men när jag går dit för att göra det finns det ingenting att ladda ner för varken paketet, enheterna separat. Så det är bara att rycka på axlarna och hoppas det går bra att bara plugga in och köra.

Och det gör det. Om HP har något styrprogram eller förbättrad drivrutin som förbättrar något här så vore det trevligt om de kan göra dem tillgängliga. Men det är ingen dealbreaker, det finns inte så värst mycket att ställa in i alla fall. Bara förtydliga installationsinstruktionerna i så fall.

En sak som hade varit bra med ett program på datorn är att det hade gett möjlighet att se batteristatus. Musen och tangentbordet har båda inbyggda batterier som laddas upp med en usb-kabel. Usb-anslutningen är av micro usb-typ, vilket är ett litet minus då de kan vara irriterande pilliga att använda. Hur ofta du behöver ladda enheterna är inget som HP uppger. Det beror givetvis på hur mycket de används, men generellt brukar denna typ av laddbara prylar räcka i ett par tre månader innan det är dags att plugga in.

Äldre men fungerar bra

Stilig profil med rätta lutet.

Jag gissar att HP inte skiljer sig avsevärt från mängden på den punkten, men det är svårt att säga utan ett ordentligt långtidstest. Men visst känns det lite antikt med micro-usb, och det är ett tecken ett tecken på att prylarna har funnits i några år. Det är inget negativt i sig, det här är rätt så tidlösa produkter. Och de extra funktioner och kommandon som finns i tangentbordet på separata knappar eller med Fn-kombination känns moderna och passar bra till en modern Windows 11-dator.Sökfunktion, volymkontroller, snabbknapp för Utforskaren, växling till extern skärm och både låsning och strömsparläge för datorn. Lite ovanligt är att den också har ljusstyrkekontroll för en skärm. Det gör att den passar bra om du dockar en bärbar dator till den, men det är ofta oanvändbart för en stationär pc med skrivbordsskärm.

Tangentbordet är elegant designat, en yta med borstad svart metall upptill, och tunna tangenter i typisk laptop-stil, med utmärkt placering och hög kvalitet i mekaniken under. Det är en skönt distinkt klickkänsla i knapparna utan att de blir tunga att jobba på. Slaghöjden kan kännas för kort för vissa användares tycke, men den tydliga mekaniken i knapparna gör mycket för att kompensera för detta.

Hög kvalitet där det räknas

Själv upplever jag känslan av att jobba på tangentbordet som klockren. Det enda jag har att klaga på är att knapparna kunde varit aningen tystare, speciellt mellanslaget. Men då är jag väldigt petig. Det ska man i och för sig vara med ett paket som kostar nästan 1 600 kronor.

Musen passar bra för de flesta händer. Om du inte vill ha något extra ergonomiskt eller mängder av knappar.

Musen är av en mindre modell, och passar bra i många typer av händer. Mina halvstora labbar hanterar den utan problem. Den är lätt, välbyggd och greppvänlig. Den har samma snygga borstade svarta metallyta upptill i musknapparna som tangentbordet har i chassit, men är för övrigt i plast. Dock även då utan att det förtar den höga kvalitetskänslan.Musen är helt symmetrisk, så om du föredrar mus i vänster hand så har du ett bra val här. Funktionsmässigt gör den inget speciellt. Den har en optisk sensor som hanterar de flesta underlag bra, beskedliga 1 600 punkter per tum i känslighet, och inget sätt att ställa om det på hårdvarunivå som i en del andra datormöss. Du får också bara tre musknappar och inget extra.

Är det något att klaga på utöver virriga installationsguiden, så är det att HP bara lämnar ett års garanti. De flesta konkurrenter ger två år eller mer, och det borde nog prylar i denna mer premiumaktiga klass ha som standard.

Specifikationer

: HP 950MK: Februari 2023: 2,4 GHz rf: Laddbara, usb b: Qwerty, sifferknappsats, volymkontroller: Optisk, 1600 dpi, 3 knappar, symmetrisk: Justerbart tangentbord: 43,3 x 14,1 x 1,3 cm: 695 g: 6,7 x 10,7 x 3,9 cm: 81 g: 1 år