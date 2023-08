Cyberghost VPN: Snabbt, prisvärt och många servrar

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Snabbt

Billigt långtidsabonnemang

Många servrar och länder

Åtkomst till de vanligaste streamingtjänsterna Nackdelar Röriga abonnemang

Ingen gratisversion Omdöme Cyberghost är snabbt, har en stor mängd länder och servrar och ger åtkomst till de vanligaste streamingtjänsterna. Bara den något röriga prissättningen, inga årsabonnemang och avsaknaden av en gratisversion hindrar Cyberghost från att vara nummer ett bland våra testade vpn-tjänster.

Stort test av vpn-tjänster

Testad tjänst: Cyberghost VPN

Pris vid månadsbetalning: Cirka 143 kronor per månad

Pris vid halvårsabonnemang: Cirka 83 kronor per månad

Pris vid tvåårsabonnemang: Cirka 26 kronor per månad

Rumänska Cyberghost har länge tillhört toppskiktet av vpn-tjänster och har tidigare knipit vår utmärkelse ”Bäst i test”. Det är fortfarande en av de bästa vpn-tjänsterna, men denna gång får de nöja sig med en tredjeplats.

Missa inte: Stort test – bästa vpn-tjänsterna

Det första vi konstaterar när vi återigen testar Cyberghost är att prissättningen tyvärr alltjämt är tämligen rörig. Det är fortfarande mycket prat om ”passa på nu”, ”få tre månader extra” och ”rean upphör om bara några timmar”. Vi konstaterar också att man, i alla fall inte just nu, erbjuder något helårsabonnemang. Istället är det en månad, sex månader eller två år som gäller.

Väljer du ett månadsabonnemang kostar det hela 143 kronor (11,99 euro). Ett abonnemang på sex månader kostar 83 kronor (6,99 euro) per månad. Båda relativt dyra i jämförelse med konkurrenterna. Med ett tvåårsabonnemang blir det dock rejält mycket billigare, 26 kronor (2,19 euro) per månad. Några längre abonnemang än så finns inte i dagsläget, men Cyberghost ändrar (på gott och ont) ofta sina priser och abonnemangslängder.

Cyberghost har också fortsatt många betalsätt tillgängliga, såväl kortbetalning som Paypal eller Bitcoin.

Någon gratisversion finns inte, men de erbjuder 24 timmars “prova på” utan några begränsningar. De har också en ”pengarna tillbaka-garanti” som är på hela 45 dagar. Och antalet samtidiga enheter är som tidigare sju, vilket är helt okej.



Snabba uppkopplingar

Tillgängligheten är fortfarande bra för Cyberghost, med 9 600+ servrar i 91 länder. Hastigheterna är också riktigt bra. Mot svensk server kommer vi upp i hela 141 Mbit/s, ett mycket bra resultat. Mot brittiska får vi 124 Mbit/s, också det mycket bra, och mot amerikanska 112 Mbit/s, vilket också är ett fullt godkänt resultat.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Cyberghost kommer upp i 56 procent för svenska servrar, 50 procent för brittiska och 45 procent för amerikanska.

När det gäller åtkomst till vanliga strömningstjänster imponerar Cyberghost också. Vi kommer åt såväl SVT Play, amerikanska Netflix och brittiska BBC Iplayer, som både svenska och amerikanska HBO Max och svenska Disney Plus.

De små minustecknen till trots är Cyberghost ändå ett mycket prisvärt alternativ som återigen levererar en vpn-tjänst av högsta kvalitet.



Specifikationer

Tjänst: Cyberghost

Testad: Augusti 2023

Verksamhetsland: Rumänien

Kontakt: cyberghostvpn.com

Antal servrar: 9 600+ servrar i 91 länder

Sajt på svenska: Ja

Program på svenska: Ja

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: 7

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 141 Mbit/s (56%)

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 124 Mbit/s (50%)

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 112 Mbit/s (45%)

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Ja*

Åtkomst till svenska Disney+: Ja*

Åtkomst till svenska HBO Max: Ja*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Åtkomst till amerikanska HBO Max: Ja*

Pris vid månadsbetalning: Cirka 143 kronor per månad

Pris vid halvårsabonnemang: Cirka 83 kronor per månad

Pris vid tvåårsabonnemang: Cirka 26 kronor per månad

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.