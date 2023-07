Har du någon gång pratat med sjuksköterska eller läkare via någon av de numera många nätläkarapparna? Du är långt ifrån ensam. Digitala vårdmöten var redan i början av 2020 en växande trend i Sverige, men när covid-19 slog till växte utnyttjandet av appar som Kry, Min Doktor och Doktor24 explosionsartat samtidigt som fysiska möten på vårdcentraler kraftigt minskade.

En rapport från Region Stockholm visar att förändringen verkar bestå, och även om det fortfarande sker betydligt fler vårdmöten ute i verkligheten än digitalt har gapet minskat.

Digitala vårdmöten handlar i grunden om samma sak som samtalsdelen av fysiska möten på vårdcentraler och specialistmottagningar. Läkare och sjuksköterskor kan så klart inte klämma på dig, ta blodtrycket eller göra andra fysiska kontroller, men i många fall kan en sjukdomsbeskrivning och frågor om symtom räcka för en diagnos. Patienter med kroniska åkommor kan även tala med läkare om förändrade mätvärden för sådant de själva kan mäta, som blodtryck och blodsockernivåer.

Så använder du digitala läkarbesök

Du behöver mobilt Bank-ID och ett konto på din mobils app-affär (App Store, Google Play) Ladda ned en app med din mobil eller surfplatta och registrera dig i den. De flesta har ett kontosystem du registrerar dig i, men vissa nöjer sig med Bank-ID. Logga in i appen och besvara frågor om ditt aktuella vårdbehov. Skicka ditt ärende och betala eventuell patientavgift. Du får meddelande om din läkartid. Du blir kontaktad av vårdgivaren och genomför läkarbesöket via videosamtal. I vissa appar erbjuds även chatt som ett alternativ.

Virtuella vårdmöten kan resultera i recept, sjukintyg och eventuellt vidare till provtagning eller fysiskt vårdbesök, eller remiss till specialistvård. Har du recept på läkemedel för kroniska sjukdomar kan du få dessa förlängda via tjänsterna. Med de tjänster som har psykologer kan du få behandling med till exempel KBT digitalt.

Perfekt om du är utomlands

Tack vare att de genomförs över nätet kan du utnyttja nätläkarbesök oavsett var du befinner dig. Det kan göra det betydligt enklare att få vård om du befinner dig utomlands tillfälligt. Vid allvarliga akuta åkommor ska du så klart uppsöka sjukhus eller ringa efter en ambulans, men om du har drabbats av något mindre akut eller något du är osäker på om du borde söka vård för kan du utnyttja svenska nätläkare.

Förmodligen får du hjälp att avgöra vad du bör göra – till exempel söka vård på plats eller köpa något receptfritt läkemedel. Får du en diagnos kan du även ha nytta av det hos en mottagning där du befinner dig, särskilt om du inte behärskar språket så bra. Vissa tjänster kan skicka recept för utskrift som kan hämtas ut på apotek i andra EU-länder, så länge läkemedlet i fråga finns där. I vissa länder räcker det med e-recept, men välj en tjänst som kan skicka som pdf via mejl så är det inget problem.

Både för- och nackdelar med nätläkare

Anna Voltaire är ST-läkare på Psykiatricentrum Södertälje. Hon har egen erfarenhet av att använda nätläkare och har vänner och bekanta inom vården, både den offentliga och privat, som har haft digitala patientmöten.

– När nätläkarna kom var många kollegor upprörda över de höga ersättningarna de fick, och de har ju senare justerats ner. En vän och kollega som är husläkare tycker att det är en bra teknik, framför allt för kroniker som man känner väl och till exempel postcovidpatienter med dålig ork.

Anna Voltaire, ST-läkare på Psykiatricentrum Södertälje. Nelly Lindenstrand

Ett problem, som Anna Voltaire ser det, är att vård ofta är så fysisk.

– Man behöver klämma och känna på patienten. Det går inte att känna lukten av aceton från en diabetiker via videosamtal. Jag använde en av apparna när jag hade covid och ville prata med någon om huruvida jag skulle åka in till akuten. Jag fick nästan omedelbart svaret ”åk in du” men sen undrade jag hur meningsfullt det kan ha varit när han inte kunde lyssna på min andning, mäta pulsen eller något annat.

Men Anna Voltaire ser en poäng med digitala vårdmöten för sådant som ändå inte går att mäta eller känna sig fram till, och nämner sina egna migränanfall som ett exempel där en allmänläkare på vårdcentral inte kan göra så mycket mer än att lyssna till beskrivningar av symtomen.

Det bästa med onlineläkare, enligt Anna Voltaire, är dock tillgängligheten. Många har idag jättesvårt att få tid att träffa sin husläkare, och om du undrar något eller behöver hjälp med något snabbt kan det vara det enda sättet utan att behöva vänta flera veckor eller längre om du inte lyckas snappa upp en av de få akuttiderna.

Landstingens egna tjänster

Flera svenska regioner har lanserat egna tjänster för digitala vårdmöten, och utöver det har Vårdupplysningen 1177 lanserat digitala tjänster.

Foundry

1177.se

Vårdupplysningen på 1177 finns i hela landet via både telefon och på webben. På nätet kan du logga in med Bank-ID precis som hos nätläkartjänsterna och kan sedan bland annat läsa din journal, boka tid för fysiska möten på vårdcentralen du är registrerad hos och beställa vissa prover. I följande regioner finns även tjänsten 1177 Direkt, med vilken du kan chatta med vårdpersonal och få medicinska bedömningar utan att behöva någon ytterligare app:

Dalarna

Gotland

Jönköpings län

Kalmar län

Kronoberg

Skåne

Uppsala

Västerbotten

Västernorrland

Örebro län

Östergötland

Avgiften för att prata med en läkare eller sjuksköterska och få en bedömning är 100 kronor, precis som hos flera av de privata aktörerna.

Foundry

Appar från regioner är bland annat Alltid öppet (Stockholm), Närhälsan (Västra Götaland), Min Vår/Din Vård/Vård i Norr (Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Kronoberg, Norrbotten, Östergötland) och Bra Liv (Jönköping). Appen Min Hälsa används dessutom för specialistvård i Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Uppsala och Västmanland.

Privata appar

Nedan listar vi sju privata nätläkarappar, både jättarna med Kry i spetsen och små uppstickare som norska Eyr.

Capio

Capio – vård för alla

App utgiven av Capio-koncernen som har fysiska vårdcentraler och mottagningar över hela landet. Erbjuder virtuell hjälp mot en lång rad besvär och har även separata digitala avdelningar för specifika sjukdomsbilder för kvinnor och män. Har även psykologmottagning som är öppen vardagar mellan 08.00-17.00. Själva besöken genomförs via chatt och inte videosamtal, med undantag för psykologmöten.

Mer info: https://capio.se/digitala-tjanster/app/

Foundry

Doktor.se

En av den här delen av marknadens pionjärer som öppnade de digitala portarna 2016. Erbjuder råd och vård från sjuksköterska, läkare och specialist. Numera även psykologer. Utmärkt videosamtalstjänst. Har även fysiska vårdcentraler på runt 25 platser runt om i Sverige, från Malmö i söder till Gällivare i norr.

Mer info: https://doktor.se

Doktor 24

Doktor 24

Digital vårdcentral som låter dig välja om du vill genomföra ditt besök via chatt eller video. Intressant redaktionellt innehåll om olika krämpor och behandlingar. Bra support och information om exempelvis väntetider. Samarbetar med Apoteket, vilket hittills innebär att du kan få de flesta vanliga vaccinerna och ett diabetestest i många av Apotekets butiker.

Mer info: https://doktor24.se

Kry

Kry

Har på sig ledartröjan när det gäller marknaden för de nya nätdoktorerna. Är också den aktör som därigenom får klä skott för valda delar av kritiken av tjänsterna. En fullskalig virtuell vårdcentral inklusive möjlighet att möta psykolog online. Har även ett fåtal fysiska mottagningar. App, support och information av väldigt hög klass. Expanderar starkt ut i Europa.

Mer info: https://www.kry.se

Min Doktor

Min Doktor

Nätdoktortjänst som förutom ett bra urval av primärvårdsfunktioner också tillhandahåller vaccinering och psykologhjälp. Erbjuder dessutom vårdmottagning och vaccination på ett växande antal Ica Maxi-butiker runt om i landet. Rätt snygg app som är lätt att förstå från första minuten. Ett bra alternativ som spelar i den högsta ligan.

Mer info: https://www.mindoktor.se



Medicheck

En unik tjänst som är helt fokuserad på specialistvård. Du behöver därmed ingen remiss för att få prata med till exempel en dermatolog för hudproblem eller en reumatolog för ledbesvär. Har en fysisk vårdcentral i Kista som erbjuder bokade besök och en lättakut med drop-in vardagar 10–11. Företaget har även ett samarbete med Kronans Apotek för vaccinationer.

Mer info: https://medicheck.se

Eyr

Eyr

Norska Eyr expanderade till Sverige 2022 och blev därmed den första nätläkartjänsten som finns i hela Skandinavien. Är än så länge en mindre aktör, och något dyrare än de svenska tjänsterna med ett pris per läkarbesök på 375 kronor.

Mer info: https://eyr.md/se/

Psykologer

Flera av de vanliga onlineläkartjänsterna har psykologer till hands för den som behöver mental hjälp snarare än fysisk, men det finns även ett par specialiserade tjänster som enbart erbjuder psykologbesök.

Din Psykolog

Din Psykolog

Ett psykologbesök här kostar 100 kronor för vuxna och är gratis för barn. Du kan boka tid eller vänta i kö på att få prata med någon, och tjänsten är öppen dygnet runt. Din Psykolog kan även skriva remisser. Frikort för högkostnadsskydd gäller. Har ingen app.

Mer info: https://dinpsykolog.se

Mindler

Mindler

Mindler är enbart för vuxna och tar 250 kronor per psykologmöte. Högkostnadsskyddet gäller precis som hos Din Psykolog.

Mer info: https://mindler.se

Lägereld

Lägereld

Psykologsamtal för 250 kronor med remiss eller 750 kronor utan.

Mer info: https://lagereld.com/

Veterinärer

Inte bara människor kan få hjälp med hälsan digitalt – även veterinärer har anammat onlinemöten och det finns flera appar som erbjuder konsultationer via videosamtal. Vissa husdjur blir stressade av att besöka veterinären med andra djur omkring sig, och då kan onlinemöten vara ett sätt att undvika den stressen när det inte är helt nödvändigt. Här är några appar:

Firstvet

Firstvet

Tar 350 kronor per konsultation men är gratis för många via försäkringen. Har öppet nästan hela dygnet. Förutom möten med veterinär kan du få recept på fästingmedel och avmaskning.

Mer info: https://firstvet.com/sv

Min Veterinär

Evidensia Djursjukhus app har videomöten och receptförskrivning, och tar 295 kronor per konsultation.

Mer info: https://www.minvet.se

Agria Vårdguide

Appen för de som har Agrias djurförsäkring. För andra kostar konsultationer 320 kronor.

Mer info: https://www.agria.se/agria-vardguide/