Internet är fullt av intressanta nyheter, intervjuer, reportage och andra texter. Problemet är att vi inte alltid har tid att läsa dem när de dyker upp. De flesta av oss har väl tänkt ”det här ska jag läsa senare” och sedan helt glömt bort det.

Med engelskspråkiga tjänsten Pocket behöver du inte riskera detta. I stället sparar du texten så att du kan läsa den när du vill.

Alla enheter

Du kan använda Pocket i webbläsare, mobilen eller plattan. När du ser en intressant text klickar du på Pocket-ikonen, och texten sparas direkt i ditt privata bibliotek. Du kommer sedan åt den från alla dina prylar.

Det smarta är att Pocket inte bara sparar en länk till originaltexten. Nej, den plockar även ut själva texten. Det gör att den blir föredömligt lätt att läsa på exempelvis mobilen lilla skärm. Det bör dock tilläggas att det här inte alltid fungerar perfekt. Artiklar som är uppdelade på flera sidor kan i vissa fall bli avklippta, men om detta händer kan du enkelt välj att titta på originalversionen.

Pocket har ett smart system för att tagga artiklar. Om du sparar många artiklar kan du ge dem olika etiketter så att det blir lätt att hitta. Ska du exempelvis ut på en resa kan du skapa en etikett för resmålet – och på så sätt bygga upp ett bibliotek med intressanta artiklar. Det är även enkelt att dela det du har sparat med andra.

Nyligen kom Pocket i en ny version med stöd för så kallade listor. Det här är ett annat verktyg för att organisera artiklar som du sparat för framtiden.

Flera alternativ

I grund och botten är Pocket en gratistjänst, men precis som för liknande tjänster finns även ett premium-abonnemang som kostar pengar. För 45 dollar (cirka 480 kronor) om året får du större möjligheter att söka bland sparade artiklar och du kan även använda smarta taggar att de blir lättare att hitta.

Pocket är inte den enda tjänsten som fungerar på samma sätt. Instapaper är en liknande tjänst och du kan även använda Onenote, som är Microsofts anteckningstjänst. Även Google har en anteckningstjänst som heter Google Keep. Den är dock inte lika smidig för att spara artiklar som exempelvis Pocket.

Att använda Pocket är inte svårt. Så här gör du för att komma igång:

1. Bli medlem

Surfa till www.getpocket.com, klicka på Sign Up for Pocket och välj hur du vill logga in. Du kan göra det med till Firefox-, Apple-, eller Google-konto. Har du ett gammalt Pocket-konto kan du använda det, men du kan då behöva uppdatera det.

Foundry

2. Skaffa tillägg

För att snabbt spara texter kan du installera ett webbläsartillägg eller bokmärke i sin webbläsare. Det här gör du genom att trycka på How to Save och välja Learn How. Dina möjligheter styrs av vilken webbläsare du har.

3. Spara texten i datorn…

När installationen är klar skapas en knapp uppe till höger. Så snart du ser en intressant artikel klickar du på Pocket- eller bokmärkesknappen. Artikeln sparas automatiskt, och om du vill kan du skriva in taggar (etiketter). Dessa hjälper dig att hitta dina gamla artiklar – om du har sparat många.

Foundry

4. … och läs den

För att läsa en sparad artikel i datorn surfar du till www.getpocket.com och loggar in. Tryck på de tre knapparna nedanför en artikel så kan du dela den med andra, radera eller arkivera. Klicka så öppnas artikel i ett nytt fönster och du ser en verktygsrad överst. För att se originalversionen väljer du View original.

Foundry

5. Skaffa appen …

Du kan även använda Pocket i mobilen och surfplattan genom att öppna Google Play eller App Store och söka efter Pocket. Installera och logga in med samma användarnamn som i steg 1. Du ser nu direkt en lista över dina sparade artiklar och kan läsa dem direkt.

Foundry

6. … och spara en artikel

För att spara en artikel i mobil eller platta använder du delningsfunktionen. Leta alltså upp en artikel och leta upp att dela. Exakt var den sitter varierar beroende på enhet. Tryck sedan på Pocket-knappen för att spara. Du hittar den tillsammans med alla andra appar som har en delningsfunktion.

Foundry

7. Använd listor

För att använda den nya funktionen Listor surfar du till www.getpocket.com och loggar in som vanligt. Tryck på den gröna knappen Create List som du ser till höger. Ge listan ett namn och lägg till en beskrivning (om du vill) och klicka på Create List. Du ser dina listor i menyn till vänster och du klickar för att välja en. För att lägga in en artikel i en lista trycker du enklast på menyknapp till höger (de tre punkterna) och använder alternativet Add to list.