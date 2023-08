I slutet av november 2022 lanserades Chat GPT. Det här är en chattrobot som med hjälp av artificiell intelligens kan svara på frågor. Till en början fungerade den bara via datorns webbläsare, men nu har det även kommit en fungerande app för mobilen.

Oavsett hur du använder Chat GPT får du bäst resultat om du skriver på engelska, men det går även att använda svenska – något du kan se i den här artikeln, där vi testar Chat GPT.

Förutom att svara på frågor kan du även ge Chat GPT konkreta textuppgifter, vilket gör att skolvärlden nu är nervös för att eleverna ska låta en robot skriva uppsatserna.

Är Chat GPT gratis?

Chat GPT är en gratistjänst, men den kräver att du registrerar dig som användare (se guide nedan).

Ända sedan lanseringen har intresset för tjänsten varit extremt stort, och det gör att du inte alltid kan vara säker på att tjänsten fungerar som den ska.

Om det är många användare inne samtidigt kan den vara irriterande långsam, och i värsta fall får du ett meddelande om att den är överbelastad. I det fallet är det bara att vänta en stund – och sedan försöka igen.

Chat GPT och Bing

Ai-tjänsten har även integrerats i Microsofts sökmotorn Bing. Där håller den på att bli en allt mer integrerad del av söket, genom att ge dig konkreta svar på komplexa frågor, samt hänvisa dig till merläsning runt om på nätet.

Till en början var tjänsten bara tillgänglig via en väntelista, men nu är den dock öppen för alla. Vissa funktioner kräver dock att du använder Microsoft webbläsare Edge. Läs mer på Bings Chat GPT-sida

Chat GPT Plus

För den som inte vill drabbas av gratisversionens problem lanserade Open AI den 1 februari betaltjänsten Chat GPT Plus. För 20 dollar i månaden (cirka 210 kronor) erbjuds användarna tre fördelar:

Direkt tillgång till tjänsten, även när det är många användare inne.

Snabbare svarstider.

Prioriterad tillgång till nya tjänster och funktioner.

Till en början erbjöds Chat GPT Plus bara i USA, men nu är den tillgänglig även för svenska användare. Läs mer här.

Chat GPT på svenska

Även om Chat GPT är betydligt bättre på engelska så går det utmärkt att använda tjänsten för att generera svenska svar också. Dock får du vara beredd på en del särskrivningar och andra småfel. Att använda Chat GPT för professionell korrekturläsning är inte att rekommendera…

Det finns lite olika sätt att få den att skriva svenska svar. Det enklaste är förstås att bara ställa frågan på svenska, då förstår Chat GPT att du vill ha ett svenskt svar.

Du kan även be den att översätta till svenska om svaret är på något annat språk. Skriv bara in “Översätt denna text till svenska:” och klistra in texten du vill översätta efter. Alternativt om du redan har fått ett svar på engelska kan du bara skriva “Översätt till svenska” i nästa prompt.

Open AI

Företaget bakom Chat GPT heter Open AI och det har sitt ursprung i forskarvärlden. Ett antal kända teknikprofiler finns inblandade, bland annat Tesla-grundaren Elon Musk och författaren Jessica Livingston.

En av de stora finansiärerna är Microsoft, och på sikt väntas företaget använda tekniken i exempelvis Word och Excel. Det mest intressanta är dock möjligheten att implementera Open AI:s teknik i företagets sökmotor Bing. Det här håller just nu på att ske, och i framtiden kan man tänka sig en sökmotor som helt förändrar spelplanen för värsta konkurrenten Google.

Skapa ai-bilder med Dall-E 2

Chat GPT handlar om att använda AI för att skapa text, men Open AI ligger även bakom den omtalade bildtjänsten Dall-E 2.

I Dall-E 2 kan du skapa helt nya bilder genom att skriva in textkommandon. Allt det här gör du med samma Open AI-konto som i Chat GPT.

Får jag använda texter jag skapar hur som helst?

Det enkla svaret är “Ja, du får använda texterna från Chat GPT hur som helst”. För att upphovsrätten ska gälla måste en människa ha varit involverad i skapandeprocessen. Text som är helt skapad av en maskin kan du med andra ord använda hur du vill. Om det däremot finns människor iblandade kan det vara annorlunda, och vi kan vänta oss ett antal svåra juridiska diskussioner i framtiden.

Samma principer gäller för övrigt även för bilder som skapas med Dall-E2. Så länge det bara är maskiner inblandade är de fria att använda.

Så registrerar du dig – steg för steg

Surfa till chat.openai.com och tryck på Sign up. Fyll i din mejladress och följ instruktionerna för att exempelvis godkänna villkoren. Du kan också logga in med exempelvis din Google-inloggning. Om du redan har använt tjänsten kan du i stället trycka på Login. Om inte Open AI:s servrar är överbelastade, öppnas nu direkt ett fönster där du kan se ett antal engelska exempelmeningar. Klicka på någon av dem och tryck på pilen längst ned för att testa. Du kan förstås även själv skriva in en fråga eller en instruktion i textinmatningsfältet längst ned. Engelska ger bäst resultat, men det fungerar även utmärkt att skriva på svenska. Efter en kort stund ser du hur texten börjar skrivas. Vill du använda texten markerar du den, högerklickar och väljer Kopiera (eller trycker på Ctrl+C). Du kan även trycka på tumme upp eller ned för att ge ditt omdöme om texten. Vill du börja om från början? Tryck New chat så kommer du tillbaka till startsidan. Längst till vänster ser du dina tidigare sökningar, och genom att klicka kan du upprepa dem. Du kan även använda ikonen med en papperskorg för att ta bort den – och du kan även rensa alla genom att trycka på de tre punkterna längst ned i vänsterspalten. Här väljer du Settings, Clear.

Hur använder man Chat GPT i mobilen?

I början fanns Chat GPT bara som en webbtjänst, men nyligen lanserades även mobilappen, så numera kan du även använda tjänsten i både din Android och IOS. Precis som i datorversionen är gränssnittet engelskt, men du kan även få hjälp med text på svenska.

En smart funktion i mobilappen är att du kan trycka på mikrofonen och tala in dina kommandon.

För att komma igång installerar du bara appen via Google Play Store (Android) eller App Store (IOS). Logga in med hjälp av samma användarnamn och lösenord som i datorn (se ovan) eller registrera dig på nytt.

