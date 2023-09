Test: 6 blixtsnabba externa ssd-diskar

Samsung Portable SSD T7 Shield

Hårddisken från Samsung, som hållit ssd-fanan högt med sina förträffliga Evo-diskar, är en disk tillverkad för att tåla hårdare tag. Höljet är tillverkat i slitstarkt gummi och skänker en gedigen känsla till konstruktionen.

Enligt Samsung klarar den fall från tre meter, är ip65-klassad, vilket innebär att den helt säker mot damm samt klarar att den är spolsäker.

På insidan sitter ett NVMe-minne på en terrabyte. Anslutningen sker via usb c (3.2 gen 2). I kartongen som medföljer kabel typ-c till c och typ-c till a. Du kan med andra ord ansluta den till det mesta. På hårddisken medföljer ett program för såväl pc som Mac som kan användas för att lösenordsskydda disken.

Men hur snabb är Samsung T7? Snabb. Vi lyckas inte få samma hastigheter som tillverkaren uppger, 1 000 MB/s, men nog är den kvick som tusan.

När vi testar med Blackmagic Speed Test och låter programmet läsa och skriva en fil på en gigabyte når vi en skrivhastighet på 784,1 MB/s och en läshastighet på 703,1 MB/s.

När gör samma test med Blackmagic Speed Test och låter programmet läsa och skriva en fil på fem gigabyte når vi en skrivhastighet på 783,7 och en läshastighet på 698,9 MB/s.I vårt praktiska test förde vi över en långfilm på 2,56 gigabyte. Det tog 4,38 sekunder. Det är snabbt. I vårt andra praktiska test, men en mapp innehållande 56,4 gigabyte bilder och filmklipp tog det en minut och 16 sekunder. Det är snabbt.

Samsung T7 är den snabbaste disken i vårt test, dessutom får du mest gigabyte för pengarna. Det är inte alltid enkelt att utse en vinnare i ett test. Den här gången var det enkelt: Samsung T7!

Omdöme

Samsungs T7 är en snabb rackare förpackad i ett skyddande gummiskal. Förutom att den är snabbast i vårt test är den dessutom billigast. Det här är en ssd att ta med på strapatser eller för dig som vill ha möjlighet att göra snabb backup.

Betyg: 4,5 av 5



Specifikationer

Anslutning: Usb-c, sladd för usb-a och c ingår.

Protokoll: Usb 3.2

Storlek: 1 terabyte

Läsa: 698,9 MB/s

Skriva: 784,1 MB/s

Föra över 2,65 GB: 4,38 sekunder

Föra över 56,4 GB: 1 minut och 16 sekunder

Pris per gigabyte: 1,27 kronor

Pris: Kostar 933 kronor hos Amazon Sverige