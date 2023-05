Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Hög anonymitet

Testad tjänst: Mullvad

Pris vid månadsbetalning: Cirka 57 kronor per månad

Pris vid helårsabonnemang: Cirka 57 kronor per månad



Svenska Mullvad har varit i blickfånget senaste tiden. Dels körde de för ett tag sedan en stor annonskampanj, dels fick de nyligen påhälsning av polisen. De senare fick dock inte ut så mycket av sitt besök, något som stärker Mullvads profil som en tjänst som tar användarnas anonymitet på största allvar. Detta märks också på de betalningsalternativ som erbjuds. Här behövs inga kontokortsuppgifter eller e-postadresser om du inte vill, och betalalternativen är många. Exempelvis kryptovalutor, Swish, Paypal och kontant betalning.



Mullvad har också en något annorlunda, men väldigt konsekvent, prissättning. Deras vpn-tjänst kostar 5 euro (cirka 57 kronor) i månaden, oavsett längden på abonnemanget. Här finns alltså inget att vinna på att teckna ett långt abonnemang på två eller tre år, kostnaden blir densamma som om du betalar in en dryg femtiolapp i månaden. Detta gör att Mullvad står sig bra i konkurrensen om man jämför kostnaden vid månadsbetalning (de flesta konkurrenterna kostar minst en hundring för en månad). Vid ett årsabonnemang klarar man sig också hyfsat bra i jämförelse med andra (nyligen testade topptjänsten Nord VPN kostar exempelvis 61 kronor i månaden vid ett årsabonnemang). Men många andra tjänster går att få ned till så lite som 25-30 kronor i månaden vid ett långtidsabonnemang, något som Mullvad alltså inte erbjuder.

Något gratis- eller prova på-abonnemang erbjuds inte heller, däremot en 30 dagars pengarna tillbaka-garanti, precis som hos de flesta av konkurrenterna. Även antalet samtidiga enheter, fem stycken, är vad de flesta konkurrenter erbjuder.



Lättanvänd och snabb

Att komma igång med Mullvad är enkelt. Både sajten och programvaran är helt på svenska och väldigt pedagogiska och tydliga. Det finns visserligen gott om avancerade alternativ och inställningsmöjligheter, men dessa är inte nödvändiga att sätta sig in i för att komma igång med och använda tjänsten.

Väl igång finns det 659 servrar i 43 olika länder att välja bland. Det är inte i samma klass som exempelvis nyss nämnda Nord VPN (5428 servrar i 60 länder), men Mullvad står sig ändå bra i konkurrensen.

Hastigheterna visar sig också vara riktigt imponerande när vi gör våra tester! Mot svensk server kommer vi upp i rekordhöga 185 Mbit/s. Mot brittiska får vi nästan lika imponerande 170 Mbit/s och mot amerikanska utmärkta 144 Mbit/s. Det är alla tre riktigt utmärkta resultat som placerar Mullvad i toppen bland våra testade tjänster.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Mullvad kommer upp i 74 procent för svenska servrar, 68 procent för brittiska och 58 procent för amerikanska.

Så långt är allt bra med Mullvad, men när det gäller åtkomsten till de vanligaste streamingtjänsterna sviktar det tyvärr rejält.

Vi kommer åt SVT Play och (via vissa servrar) TV4 Play, men inte svenska Disney Plus eller svenska HBO Max. Amerikanska Netflix går bra att komma åt, men inte amerikanska HBO Max eller brittiska BBC Iplayer.

Mullvad är med andra ord en billig, snabb och lättanvänd vpn-tjänst för dig som prioriterar anonymitet, men är inget för dig som vill ha full åtkomst till de vanligaste streamingtjänsterna.



Specifikationer

Tjänst: Mullvad

Testad: Maj 2023

Verksamhetsland: Sverige

Kontakt: mullvad.net

Antal servrar: 659 servrar i 43 länder

Sajt på svenska: Ja

Program på svenska: Ja

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: 5

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 185 Mbit/s (74%)

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 170 Mbit/s (68%)

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 144 Mbit/s (58%)

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Nja (bara via vissa servrar)*

Åtkomst till svenska Disney+: Nej*

Åtkomst till svenska HBO Max: Nej*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Åtkomst till amerikanska HBO Max: Nej*

Pris vid månadsbetalning: Cirka 57 kronor per månad

Pris vid helårsabonnemang: Cirka 57 kronor per månad

Övriga prisalternativ: Samma pris som ovan oavsett längd på abonnemang

* Netflix och andra streamingtjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.