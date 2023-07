Det finns många sätt att föra över filer mellan olika prylar, men alla är onödigt krångliga. Det kan som bekant vara lite tidskrävande att mejla, använda sladd eller ladda upp filer i molnet.

Många Windows- och Android-användare har avundsjukt tittat på Apple-användarna, som länge har kunnat använda den föredömligt enkla funktionen Airdrop.

Med Airdrop som förebild har Google tagit fram en tjänst som heter Närdelning (Nearby Share).

Funktionen har funnits sedan 2020, men sedan dess har den utvecklats och blivit både snabbare och smidigare. Hittills har det bara varit möjligt att använda Närdelning för att föra över filer mellan Android-enheter (samt Chromebook-datorer), men i juli släpptes funktionen även för Windows.

Nu kan du med andra ord använda tjänsten för att dela filer mellan alla dina enheter.

Kräver program

Den stora fördelen med Närdelning är enkelheten. Det krävs bara ett par klick för att föra över filerna – och de hamnar omedelbart på din nya enhet utan någon upp- och nedladdning. Eftersom Närdelning använder bluetooth krävs det inte ens någon internetuppkoppling. Det här kan vara en stor fördel när du är på ett flygplan eller långt ute på landet.

Om du vill kan du ställa in så att du själv eller alla dina kontakter ska kunna dela filer med automatik, vilket förstås gör hanteringen extra smidig.

Närdelning finns inbyggd i alla moderna Android- och Chromebook-enheter, men för att funktionen ska fungera på Windows krävs att du installerar ett speciellt program.

Som du ser i vår guide tar det lite tid, men när du väl har gjort det går överföringen blixtsnabbt.

Steg för steg: Windows

1. Installera

Surfa till Googles (engelskspråkiga) sajt www.android.com. För att installera programmet trycker du på Get started, sparar filen på datorns skrivbord och dubbelklickar. När installationen är klar visas en (svenskspråkig) inloggningsruta.

Foundry

2. Logga in

Du kan starta programmet direkt genom att klicka på Använd utan ett konto, men för att få alla funktioner väljer du Logga in. Du loggar in med ditt Google-konto via webbläsaren. Följ instruktionerna och växla tillbaka till Närdelning-programmet.

Foundry

3. Konfigurera…

Du ska nu konfigurera programmet genom att välja vad dator ska heta och hur synlig du ska vara. Som standard kan alla på din kontaktlista skicka filer till dig, men du kan även trycka på pilen för att göra det möjligt att i stället välja Alla, Ingen eller Dina enheter.

Foundry

4. Leta upp filen …

Tryck Klar så öppnas programmet. För att skicka iväg något trycker du på Välj filer eller Välj mappar längst ned. Leta sedan upp rätt fil/mapp och tryck på Öppna (eller Välj mapp). Du kan också dra en fil eller mapp från Utforskaren och släppa den på programmet.

Foundry

5. … och skicka

När du har valt fil ser du den som en miniatyr och programmet letar upp enheter i närheten. Klicka på rätt enhet så påbörjas överföringen, och du kan klicka på krysset om du vill avbryta. Du ser hela tiden överföringens status på skärmen.

Foundry

6. Ta emot filer

Om en kontakt skickar en fil till dig startar överföringen automatiskt, och när den är klar visas en informationsruta på skärmen. När överföringen är klar ser du på skärmen vad du har tagit emot och var den har hamnat. Du kan välja Öppna för att titta på den direkt.

Foundry

Steg för steg: Android

1. Förbered

För att närdelning ska fungera måste Bluetooth och Plats vara aktiverat på din enhet. Som regel hittar du båda genom att svepa med fingret från skärmens överkant och trycka på respektive funktion. Du kan även gå in i Inställningar och leta upp funktionen. Observera menyerna kan se lite olika ut i olika mobiler – vi visar en Google Pixel med Android 13.

2. Aktivera

Nu ska du aktivera Närdelning på alla enheter. Öppna Inställningar, Anslutna enheter, Anslutningsval, Närdelning och aktivera med reglaget vid Använd Närdelning. Välj rätt konto och ge enheten ett namn. Detta kommer att visas när du närdelar.

3. Välj synlighet

Du ska också välja Enhetens synlighet och ange om du vill vara Synlig för enheter i närheten. Väljer du Alla kan vem som helst se dig, men det valet begränsar så att du bara är helt synlig under några minuter. Du kan också välja Kontakter, vilket bara gör dig synlig för personer som finns i din kontaktlista. Det sista alternativet är Din enheter och det gör dig bara synlig för de enheter där du själv är inloggad.

4. Skaffa appen

Öppna Files by Google, som är filhanteraren i Android. Om du inte hittar den (eller om du har en gammal version) öppnar du Google Play Butik. Här söker du efter Files by Google och väljer Installera, Öppna (alternativt Uppdatera).

5. Skicka i Files by Google…

Tryck på Närdelning-knappen i Files by Google och sedan Skicka. Leta upp rätt fil, tryck Fortsätt och välj vem som ska få den.

6. … eller genom att dela

Ett annat sätt är att använda Android-funktionen Dela som finns i många program. Om du exempelvis vill dela en länk i webbläsaren Chrome trycker du på de tre punkterna uppe till höger och väljer Dela. Välj (Mer), Närdelning och gör som ovan.



5 andra sätt att överföra filer

Vill du föra över filer till någon som inte har Android? Här är fem andra vägar att gå.