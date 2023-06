I vissa kategorier av datorprogram är gratisutbudet skralt och att kosta på sig en slant på ett betalprogram gör stor skillnad. I andra kategorier behövs det inte alls. Videoredigering hör till de senare. Faktum är att ett program som används flitigt i Hollywood är gratis, och det finns flera andra vettiga program för Windowsanvändare. Windows har dessutom ett inbyggt program numera sedan Microsoft köpte upp den enkla videoredigeraren Clipchamp.

Läs till slutet så hittar du, utöver introduktioner till några av de bästa gratisalternativen för videoredigering, även en lista med tips på webbplatser där du kan ladda ner gratis videoklipp, ljudeffekter, musik och annat att använda i dina filmer.

Microsoft Clipchamp – inbyggt och enkelt

2021 köpte Microsoft upp den enkla, webbaserade videoredigeraren Clipchamp och den är numera ett inbyggt program i Windows 11. I sin grundversion är Clipchamp gratis för alla, men vill du ha fler funktioner krävs en prenumeration. Lyckligtvis ingår det i Microsoft 365-prenumerationen, så om du har det för Office-programmen får du även Clipchamps extrafunktioner på köpet.

Clipchamp har ett enkelt gränssnitt med en tidslinje där du kan placera klipp som du sedan trimmar och klipper för att sätta ihop en film. Dra helt enkelt från vänstra eller högra kanten av ett klipp i tidslinjen för att trimma. Flytta tidsmarkören och klicka på saxikonen till vänster ovanför tidslinjen för att dela upp klippet i två delar som du kan jobba på var för sig. För att klippa bort ett stycke i mitten av ett klipp delar du upp det i tre delar. Markera sedan mittdelen och klicka på papperskorgsikonen intill saxikonen, eller tryck på backsteg. Flytta sedan efterföljande del tillbaka för att fylla gapet.

Du kan separera ljud och video för mer avancerade klipp, och lägga till övergångar, text, stillbilder, ljudeffekter och musik. Om du har använt till exempel Apples Imovie på Iphone eller Ipad kommer du snabbt in i Clipchamp.

Ett problem om du spelar in med mobilen och har en Iphone eller nyare Android-telefon är att filmerna du importerar förmodligen är i hevc-format som inte stöds av Clipchamp. Programmet kommer konvertera dessa till h264-format vid importen, men det kan ta en rejäl stund om filmerna är stora och många.

Davinci Resolve – giganten

Du behöver inte spendera en enda krona för att redigera video som ett proffs. Eller nåja, för att bli lika duktig lär du behöva gå en och annan kurs, men du kan använda samma program som många proffs – Davinci Resolve.

Programmet, från Blackmagic Design, är ett av de fyra videoredigeringsprogram som används i Hollywood och tv-industrin, men till skillnad från Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer och Apple Final Cut Pro är det gratis för enskilda användare. Det finns en betalversion också, men den lägger inte till mycket som en vanlig hemanvändare lär sakna.

Davinci Resolve har ett gränssnitt som påminner om Premiere, så om du har testat det någon gång kan det vara lite lättare att komma igång. Men eftersom det är ett proffsprogram med allt som krävs för att redigera video som ska visas på tv finns så klart en viss inlärningskurva. Räkna med att behöva hålla på ett tag och kanske se en och annan guide på Youtube innan du känner dig helt bekväm i programmet.

Videoredigering i allmänhet är resurskrävande, men Davinci Resolve är det i synnerhet. Programmet kräver minst 16 gigabyte arbetsminne, en ssd för lagring och ett grafikkort eller integrerad grafikkrets med minst 2 gigabyte videominne och stöd för opencl 1.2 eller cuda 11.

Första gången du startar programmet får du hjälp att starta ditt första projekt och kan även välja vilken uppsättning kortkommandon du vill använda – om du har använt till exempel Premiere tidigare kan du få samma kortkommandon som där, men annars kan du välja programmets egna.

Importera och sortera

Davinci Resolve är ett så kallat icke-linjärt redigeringsprogram, vilket innebär att ändringar du gör inte påverkar originalfilerna. När du exporterar en färdig film kopierar programmet de utvalda delarna från dessa och sätter ihop dem med de olika effekter och andra ändringar du har gjort. Därför kan du sortera dina originalfiler som du vill, men tänk på att du inte kan ta bort eller flytta dem, eftersom programmet behöver komma åt dem för att kunna skapa en slutgiltig film. Om du till exempel har filerna på en extern ssd och inte har den ansluten när du försöker redigera, kommer programmet visa en stor varning för ”Media Offline”.

För att lägga till videofiler som klipp att använda i dina projekt börjar du med att öppna Media-fliken. Sedan kan du helt enkelt dra filerna från Utforskaren till programmet, som kommer tugga på en stund medan det läser in filerna som sedan hamnar under Media Storage. Markera en fil för att visa klippet i förhandsvisningsrutan uppe till höger. Här kan du spela upp klippet och även hoppa runt i det via tidslinjen under.

Ovanför Media Storage-området hittar du Media Pool, som också är ett rutnät med videoklipp. Skillnaden mellan de båda är att Media Pool visar de filer du har lagt till i det öppna projektet. Till vänster ligger en panel där du kan sortera och organisera alla klippen, och Media Pool är även tillgänglig i Davinci Resolves andra arbetsflikar (Cut, Edit, Fusion, Color och Fairlight). Du kan skapa mappar (”bins”) för att samla olika typer av klipp, till exempel för olika scener eller olika inspelningsplatser. Du kan även differentiera med hjälp av färgmärkning.

Klipp filmen

Gå till fliken Cut, där du hittar det enklare av två sätt att sätta ihop en film. Gränssnittet här är uppdelat i tre huvudsektioner: Tidslinjen längst ner där du placerar klipp och utför själva redigeringen, Media Pool uppe till vänster, från vilken du drar klipp som ska vara med i filmen till tidslinjen, och förhandsvisningen uppe till höger.

Dra ett klipp från Media Pool till tidslinjen för att lägga till det i filmen. Den enklaste redigeringen du kan göra är att trimma början och slutet. Håll pekaren intill kanten på klippet så att den visar en liten triangel, hakparentes och början på en bit film. Klicka och dra i sidled för att trimma.

För att dela upp klipp i bitar så att du kan jobba med varje del för sig kan du flytta den röda tidsmarkören i tidslinjen och klicka på knappen med en sax längst till vänster ovanför tidslinjen.

Du kan också lägga till enbart utvalda bitar av ett klipp i Media Pool till tidslinjen. Flytta tidsmarkören dit du vill lägga till det nya klippet. Dubbelklicka på klippet för att öppna det i förhandsvisaren. Leta upp den tidpunkt i klippet du vill börja vid och tryck på i-tangenten. Leta sedan upp den tidpunkt du vill sluta vid och tryck på o-tangenten. Tryck sedan F12 för att lägga till den utvalda delen av klippet i tidslinjen.

För att lägga till övergångar mellan klipp måste du trimma klippen åtminstone lite grann på båda sidor om övergången. Placera sedan tidsmarkören mitt mellan klippen. Klicka på någon av övergångsknapparna i mitten ovanför tidslinjen: Dissolve eller Smooth Cut. Om du har trimmat klippen lagom mycket innan visas övergången nu i tidslinjen och du kan spela upp förhandsvisningen för att se övergången.

Klicka nu på Inspector allra längst upp till höger. Här visas inställningarna för övergången, som hur lång den ska vara, och du kan även byta typ av övergång.

Övriga flikar

Edit-fliken är en mer avancerad typ av redigering med mycket finstiltare kontroll, men också mer pill för att få till filmen så jag rekommenderar att du börjar med Cut-fliken tills du känner att den inte räcker längre.

Fusion är Davinci Resolves verktyg för att bygga och jobba med specialeffekter, och inget du lär börja med i första taget.

Color-fliken handlar om att justera exponering och färger antingen för effekt eller för att få olika klipp att smälta ihop bättre. Det är något du lär börja använda ganska snart om du sätter ihop lite mer ambitiösa filmer, till exempel samma scen inspelad med flera kameror. Med Color-fliken kan du få dessa olika vinklar att visa samma färger.

Två saker du kan testa i Color-fliken är Auto Color som försöker optimera färgerna i ett eller flera markerade klipp, och automatisk färgmatchning mellan klipp. Markera klippet du tycker har rätt färger och ctrl-klicka sedan på klippet du vill ska ha samma färger. Högerklicka på det första och välj Shot Match to this Clip.

Fairlight handlar om ljudredigering och -effekter. Här kan du till exempel ta bort eller åtminstone minska bruset från en blåsig inspelning.

Deliver är fliken du använder för att exportera en färdig film i ett passande format, och du kan så klart spara olika versioner för olika ändamål. Här kan du ställa in upplösning, filformat och annat innan du kör igång exporten (som kan ta en rejäl stund).

Lightworks – proffsprogram med bra gratisversion

Om Davinci Resolve inte faller dig i smaken kan du testa ett annat program som används professionellt, men med ett annat upplägg kring gratisanvändare. Lightworks är ett anrikt program som användes redan på 1990-talet i Hollywoodfilmer som Pulp Fiction och Braveheart. Thelma Schoonmaker, som har redigerat Martin Scorcese-filmer i 50 år, är en av de mest kända användarna. Programmet har fortsatt att utvecklas under alla år, med olika ägare.

Sedan 2020 ägs det av det nya företaget LWKS som startades av två av utvecklarna, som har valt att tillhandahålla grundversionen av Lightworks helt gratis, och till skillnad från andra ”demoversioner” av betalprogram saknas nästan ingenting. Den enda stora begränsningen för hemanvändare är att färdiga filmer bara kan exporteras med 720p-upplösning och inte 1080p eller 4k.

Precis som Davinci Resolve har Lightworks en rätt brant inlärningskurva. Gränssnittet har dock tydligt fokus på det kreativa, så om du kavlar upp ärmarna och kör igång bör det inte ta så lång tid innan du får till hyfsade resultat. Programmet kan styras nästan helt med tangentbordet, så fokusera på att lära dig alla genvägar.

Du börjar med att skapa ett projekt och lägga till klipp via Import clips-knappen. Gränssnittet är uppdelat i tre delar: Källor (klipp, effekter, övergångar) uppe till vänster, förhandsvisning och info uppe till höger samt tidslinje längs hela undre delen av fönstret. När du har några klipp kan du dra ett till tidslinjen för att lägga till det i filmen. Enkla klippningar gör du så här:

Flytta den röda tidsmarkören till rätt plats i klippet. Tryck på C-tangenten eller ikonen med två röda pilar mot varandra under förhandsvisningen för att dela upp klippet. Nu kan du ändra varje halva av klippet för sig.

Du kan trimma i början av slutet av ett klipp genom att antingen hugga tag i kanten och dra med musen eller flytta tidsmarkören med A- och S-tangenterna, trycka på W-tangenten för att byta till trimläge och sedan på komma eller punkt för att trimma åt vänster eller höger. Tryck på tabb när du är klar.

Har du skapat ett tomrum i tidslinjen genom att trimma mitt i kan du automatiskt flytta ihop delarna genom att högerklicka i tomrummet och välja Close gap.

Lägg till enkla övergångar genom att välja fliken Transitions uppe till vänster och dra och släpp en övergång där du vill ha den i tidslinjen, så fixar programmet resten.

För att skapa överlappning mellan ljud och bild (så kallad J- eller L-klipp) kan du tillfälligt stänga av antingen video- eller ljudspåret och trimma det andra. Trimma framåt i det ena och bakåt i det andra lika många bildrutor och flytta sedan ihop dem igen med båda aktiva. Lightworks visar med en liten röd ikon hur många bildrutor ur synk spåren är så att du enkelt kan fixa det om du gjorde fel.

Gratisresurser

Här är några sajter med utmärkt utbud av gratisresurser för videoredigering: