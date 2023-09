Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Gratis testversion

Snabbt

Åtkomst till alla vanliga streamingtjänster Nackdelar Röriga abonnemang

Ej månadsabonnemang

Få länder Omdöme F-Secure VPN är snabb och enkel att använda. Den ger åtkomst till alla vanliga streamingtjänster och har en gratis testperiod på fem dagar. Enda nackdelarna är få länder att koppla upp sig mot, att det saknas månadsabonnemang och att abonnemangen generellt är rätt röriga.

Testad tjänst: F-Secure VPN

Pris en månad: Saknas

Pris vid helårsabonnemang (5 enheter): 62 kronor per månad

Pris vid tvåårsabonnemang (5 enheter): 47 kronor per månad

F-Secure VPN har åkt lite jojo upp och ner i våra tester genom åren. I testet för ett år sedan presterade man bättre än någonsin, men nu tar man tyvärr ett steg tillbaka.



Det som sänker betyget denna gång är priset. Visserligen är det fortfarande en rimlig kostnad, men det är ändå dyrare än vid senaste testet. Och rörigheten bland abonnemangen finns tyvärr också kvar.



Till skillnad mot de flesta andra vpn-tjänster envisas F-Secure VPN nämligen med att ha olika priser beroende på hur många samtidiga användare som tillåts (de flesta andra tillåter fem eller mer samtidiga användare i grundpriset). Ett årsabonnemang för fem användare kostar nu 62 kronor per månad (mot tidigare 27 kronor). Behöver du bara ett abonnemang för en enda användare blir dock priset 45 kronor. Två användare kostar 50 kronor i månaden, tre användare 56 kronor. Som mest går det att teckna ett abonnemang för 25 användare. Då blir kostnaden 112 kronor per månad. Rörigt? Det blir värre!



För alla antal användare går det nämligen att teckna tvåårsabonnemang för att pressa ned priset ytterligare. För en användare får du då betala 36 kronor per månad, för fem användare 47 kronor och för 25 användare 89 kronor.



I dagsläget erbjuder F-Secure VPN dessutom rabatter för dig som nytecknar ett abonnemang. Ett helårsabonnemang för fem användare går exempelvis att får för 42 kronor i månaden.

Lätt rörigt med andra ord. Och några månadsabonnemang finns fortfarande inte alls, ett årsabonnemang är det kortaste. Men som tur är erbjuder F-Secure Freedome VPN en gratis testperiod på fem dagar utan någon som helst form av registrering eller begränsning. Dessutom har de en 30-dagars pengarna tillbaka-garanti som infrias utan problem.



Få länder men snabbt

Att komma ingång med F-Secure VPN är väldigt enkelt. Programmet har ett pedagogiskt gränssnitt och är helt på svenska. Det finns få länder att koppla upp sig emot (bara 22 stycken), men väl uppkopplade går det undan.

Mot svensk server når vi 109 Mbit/s, mot brittiska får vi 92 Mbit/s och mot amerikanska 94 Mbit/s, alla tre mycket bra resultat. Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att F-Secure VPN når upp i 44 procent för svenska servrar, 37 procent för brittiska och 38 procent för amerikanska.

Och när det gäller åtkomst till vanliga strömningstjänster får vi även denna gång full pott. F-Secure VPN ger åtkomst till såväl amerikanska Netflix, BBC Iplayer, SVT Play och TV4 Play, som svenska Disney Plus och HBO Max (både svenska och amerikanska).

De små minustecknen till trots är F-Secure VPN fortfarande en mycket bra tjänst. Synd bara att priserna har gått upp sedan sist.

Specifikationer

Tjänst: F-Secure VPN

Testad: September 2023

Verksamhetsland: Finland

Kontakt: www.f-secure.com/se-sv/home/products/freedome

Antal servrar: Okänt antal i 22 länder

Sajt på svenska: Ja

Program på svenska: Ja

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: Mellan 1 och 25

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 109 Mbit/s (44%)

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 92 Mbit/s (37%)

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 94 Mbit/s (38%)

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Ja*

Åtkomst till svenska Disney+: Ja*

Åtkomst till svenska HBO Max: Ja*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Åtkomst till amerikanska HBO Max: Ja*

Pris en månad (5 enheter): Saknas

Pris vid helårsabonnemang (5 enheter): 62 kronor per månad

Pris vid tvåårsabonnemang (5 enheter): 47 kronor per månad

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.