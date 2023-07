Huawei Wifi Mesh 3 ger dig snabb wifi 6 – till bra pris

Det här är en router som ger hög wifi-kapacitet och hör maxhastighet till ett bra pris. Det innebär att fler användare kan göra mycket internt på nätverket samtidigt utan att det blir trafikstockning. Det är alltid ett plus just för en mesh. Smidig installation är ett plus, men en bitvis virrig app kan behöva ses över. Räckvidden på under 20 meter är dock ett minus för ett system som bara har två enheter, eller kostar markant mer för tre.

Betyg: 3 av 5



Testad: Januari 2022, uppdaterad juni 2023

Tillverkare: Huawei

Wifi-typ: Wifi 6, mu-mimo 2×2

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz

Säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3, wps

Anslutningar: 3st gigabit wan/lan

Pris: 2 290 kronor hos Amazon Sverige 2-pack)

Läs hela vårt test av Huawei Wifi 3