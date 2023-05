Gratis bildbehandling – redigera dina bilder som ett proffs

Adobe Photoshop må vara det mest kraftfulla programmet för bildbehandling, och visst finns det riktigt bra billigare betalprogram som Affinity Photo. Men faktum är att en vanlig användare, som har många andra utgifter som slåss om kronorna på kontot, klarar sig väldigt långt med olika gratisprogram. Det finns program i olika svårighetsnivå och för olika delar av bildbehandlingsprocessen, från enkla verktyg för att beskära och ändra storlek till program som klarar det mesta Photoshop kan.

I den här artikeln guidar vi dig till olika gratisprogram för Windows som hjälper dig att hålla ordning på och fixa till dina foton, men även skapa helt nya bilder och vektorgrafik.

Gimp – ”gratis-Photoshop”

Jag kan inte skriva en guide till gratisprogram för bildbehandling utan att nämna Gimp, ett program med öppen källkod som har funnits i många år och har som mål att vara så funktionsrikt som möjligt, likt Photoshop. På många plan är det också fullt kapabelt att ersätta Photoshop, även om det de senaste åren har halkat efter lite när Adobe har lagt till fler och fler funktioner som drivs av maskininlärning.

Gimp. Foundry

Den officiella versionen av Gimp har i dag versionsnumret 2.10, men utvecklarna har länge hållit på med nästa stora uppdatering till Gimp 3.0 som kommer få många förbättringar både i gränssnittet och funktionerna. Den är fortfarande inte komplett men det kan ändå vara värt att ladda ner och testa den – beroende på vad du använder programmet till kan den vara både bättre och snabbare. Utvecklarversionen som ska bli 3.0 har versionsnummer 2.99 och du hittar senaste uppdateringen av den här: https://www.gimp.org/downloads/devel/.

Om du aldrig har använt Gimp men har testat Photoshop eller Photoshop Elements kan vi rekommendera att du skaffar Photogimp, en samling pluginer och andra justeringar som ändrar Gimps gränssnitt till att likna Photoshop mer, med samma kortkommandon för motsvarande funktioner och annat. Om du först skaffar pakethanteraren Chocolatey är det så enkelt som att starta Powershell (Terminal i Windows 11) som administratör och köra kommandot:

choco install -y photogimp.

Gimp har sina verktyg uppe till vänster i form av små ikoner, menyer med olika funktioner längst upp och paneler till höger för till exempel lager och kanaler och verktygsinställningar.

En stor skillnad mot Photoshop är att Gimp inte har justeringslager. Du kan alltså inte gå in och ändra inställningarna för en justering du har gjort i efterhand, och måste jobba med kopior av lager för att kunna göra om enskilda inställningar utan att behöva göra om allt du gjorde efter den inställningen. Om du till exempel ändrar exponering av ett foto med Kurvor-funktionen är det bäst att först skapa en kopia av lagret du ska ändra, och dölja originalet.

Med pluginer kan du ändra Gimps gränssnitt. Foundry

Pluginer gör Gimp bättre

Gimp har stöd för pluginer, och du kan hitta en del praktiska verktyg som inte är inbyggda i programmet på den vägen. Pluginer installerar du normalt i mappen plug-ins som ligger i %AppData%\GIMP\2.10\plug-ins. Olika pluginer kan ha lite olika instruktioner så läs på utvecklarens webbplats.

Resynthesizer – innehållsmedveten fyllning.

Hugin – för att sätta ihop panoramabilder.

Gimpressionist – samling av filter, skript, penslar och papperstexturer.

Gmic – över 500 filtereffekter för att bearbeta bilder.

Darktable och Rawtherapee – de här båda fotohanterarna och råformatframkallarna finns även som Gimp-pluginer.

Paint.net. Foundry

Paint.net – kraftfullt och hemtamt

Vill du göra lite mer avancerade saker med bilder och föredrar program som har ett klassiskt Windows-gränssnitt bör du definitivt kika på Paint.net. Det är ett program som först utvecklades som ett examensarbete och som en ersättare till Microsoft Paint, men har fått fler och fler funktioner tills det i dag i version 5 är ett riktigt kapabelt program.

Gränssnittet i Paint.net består av en menyrad som främst har inställningar för hela bilden (hantering av lager, justeringar, bildstorlek, etcetera). I resten av fönstret visas den öppna bilden och flera flytande verktygsfönster som du kan flytta runt: Verktygspalett, färgväljare, historik samt lagerlista. När du väljer ett verktyg i verktygspaletten visas dess inställningar överst under menyraden.

Precis som Gimp saknar Paint.net justeringslager och andra funktioner för så kallad icke-destruktiv redigering. Du måste alltså skapa kopior av lager och redigera dessa för att kunna ångra tidigare händelser.

Till skillnad från Gimp har Paint.net inget stöd för färghantering eller bilder med 16- eller 32-bitarsfärg och passar därför dåligt för att göra stora ändringar i exponering och färger i bilder från systemkameror.

MS Paint. Foundry

Microsoft Paint – modernt gränssnitt i Windows 11

Behöver du bara göra grundläggande redigering av en bild, som att beskära den till ett annat bildformat eller ändra upplösning, behöver du inte installera några nya program. Windows har redan det inbyggda Paint, som i Windows 11 har fått nytt modernare gränssnitt efter många år med samma gamla form.

Paint hanterar bilder i format som jpeg, png, heic, webp och tiff men inte råformat eller andra avancerade format.

Med Paint kan du beskära, vrida, ändra storlek på och enkelt märka upp bilder. Det är busenkelt att till exempel lägga till en pratbubbla med lite text eller pilar som pekar på viktiga detaljer om du försöker illustrera något. Det är inte på något sätt en Photoshop-ersättare där du kan fixa foton, men för många enkla jobb är det både snabbt och enkelt att använda.

Photoscape X. Foundry

Photoscape X – lite annorlunda stil

Ytterligare ett alternativ du kan ta en titt på är Photoscape X, som har ett lite modernare upplägg som lånar drag från både Lightroom och mobilappar för fotoredigering. Programmet hanterar råformatbilder, även om du i gratisversionen inte kan göra så många justeringar (de automatiska fungerar för det mesta – snön i vår testbild har klippts en aning men färgerna är bra). Programmet har ett stort antal filmeffekter och andra automatiska stilförändringar. Gratisversionen saknar till exempel kurvor och nivåer, men har vitbalans, brusreducering och mycket annat.

Hantera din fotokatalog – Lightroom-alternativen

Bildbehandling handlar inte enbart om att redigera enstaka bilder. För såväl hobbyfotografer som proffs finns även ett behov av att organisera bildbiblioteket och märka bilder för vidare redigering eller kasserande. Hos Adobe kompletteras Photoshop av programmet Lightroom för detta, som även fungerar som ”framkallningsprogram” för bilder i råformat direkt.

Även på denna front finns gratisalternativ för den som fotar mycket men inte vill betala pengar till Adobe varje månad. Faktum är att det finns flera stycken, där Darktable är det som mest liknar Lightroom. Ett annat populärt alternativ är Rawtherapee, som anses ha aningen bättre färghantering men kanske lite krångligare gränssnitt och saknar funktioner att snabbt behandla flera bilder åt gången. Ett tredje alternativ som kan falla många i smaken heter ART och är en avknoppning av Rawtherapee med många förändringar i gränssnittet och snabbare uppdateringstakt.

ART har lånat en del smidiga funktioner från Darktable och har stuvat om bland verktygen så att arbetsflödet är mer nybörjarvänligt, och därför rekommenderar jag det eller Darktable, men prova gärna Rawtherapee också om du är nyfiken.

Darktable. Foundry

Importera och framkalla råformatbilder med Darktable

Som det mest Lightroom-lika gratisprogrammet är Darktable enkelt att rekommendera. Programmets gränssnitt är uppdelat i flikar som du hittar längst upp till höger. I Lighttable-fliken importerar du, betygsätter och filtrerar bilder. I Darkroom-fliken justerar du inställningar för färg, exponering och annat.

Lägg till en mapp med bilder genom att klicka på Add to library längst upp i vänsterspalten i Lighttable-fliken och leta upp mappen. Programmet läser in bilderna och visar dem i ett rutnät. Du kan betygsätta genom att hålla pekaren över en bild och klicka på rätt antal stjärnor. Filtrera på betyg och annat med inställningarna ovanför rutnätet av bilder. Markera en bild för att lägga till taggar, ändra metadata och exportera via de olika panelerna till höger.

Darktable. Foundry

Dubbelklicka på en bild för att öppna den i Darktable-fliken. Här ligger ett histogram över till höger, med ikoner under som öppnar olika flikar med inställningar. Första fliken är exponering, vitbalans, mättnad/lyster, objektivkorrigering och rotation. Du kan också dra åt höger från vänstra delen av histogrammet för att höja upp skuggorna och åt vänster från högra delen för att dra ner högdagrarna, så att det dynamiska omfånget ryms och inga färger blir klippta.

Darktable är relativt enkelt att arbeta med men har ett ganska annorlunda upplägg på inställningarna än Lightroom och andra program. Om det inte känns rätt kan du testa ART istället.

ART. Foundry

Hantera och framkalla råformatbilder med ART

I ART behöver du inte importera bilder till en databas, utan du navigerar helt enkelt till en mapp och vips visar programmet bilderna i den mappen. Programmet har tre flikar längst till vänster: File Browser, Queue och Editor, och det är så klart i den första du går igenom dina bilder. Här kan du även betygsätta bilder och filtrera vilka bilder som ska visas utifrån betyg, metadata, redigeringsstatus och annat.

Längst till höger finns också en smal flikremsa som i File Browser har de två flikarna Filter och Inspect. Den första visar bilderna i den markerade mappen i ett rutnät, med filterinställningar längst upp (betyg, redigeringsstats) och i en panel till höger (metadata). Den andra visar en större förhandsvisning av en markerad bild och de andra bilderna i en skrollista för att göra det enklare att betygsätta och välja ut bilder att göra mer med.

ART. Foundry

När du har hittat en bild du vill framkalla kan du dubbelklicka på den så öppnas den i Editor-fliken. Här möts du av ett ganska typiskt gränssnitt för en råformathanterare, mer likt Lightroom än Darktable. Till vänster hittar du histogram, grundläggande exponeringsinfo och filhistorik. I mitten själva bilden och över den en horisontell skrollista med resten av bilderna i mappen. Till höger inställningar du kan ändra, uppdelat i flikar. Det är vid första anblick inte uppenbart, men dessa ligger längst upp i högerfältet under något som kallas Processing Profiles, och flikarna består enbart av ikoner (men håll pekaren över för att se flikens titel).

I rullgardinsmenyn under Processing Profiles kan du välja bland ett antal förvalda inställningar, inklusive Auto-Matches Curve som gör sitt bästa för att gissa sig till en bra exponering. Du kan också välja Neutral eller Default och göra ändringar i de olika reglagen och flikarna.

Gratis resurser på nätet

Behöver du en ny snygg bakgrund till ett porträtt, eller nya bilder till ett kollage som inte nödvändigtvis måste vara dina egna? Det finns flera stora gratis bildbanker med hundratusentals foton, illustrationer och vektorbilder du kan använda fritt oavsett ändamål. Tidigare använde många av dessa sajter Creative Commons-licensen CC0 (helt fria), men idag har de flesta egna licenser som tillåter privat och kommersiell användning men bland annat förbjuder vidareförsäljning och annat. Vissa kräver att du creddar skaparen och sajten när du använder bilden.

Här är några av de största sajterna du kan vittja för bildresurser:

Jobbar du med text i bilderna finns även tusentals typsnitt du kan hämta gratis och använda i projekt. Sajten dafont.com är en av de största med gratissnitt, men du kan även titta på exempelvis Google Fonts, 1001 Free Fonts och Font Space.

Använder du Gimp eller ett annat program med stöd för lager och blandningslägen kan du också ha nytta av texturer, penslar och andra resurser. Gimp har stöd för penslar i Photoshop-format, och kan öppna bilder i Photoshops psd-format inklusive lager, så du kan söka efter Photoshop-resurser och oftast använda dem även i Gimp.