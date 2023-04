Hyperx Pulsefire Haste 2 Wireless – utmanare i bantamvikt

Foto: Kristian Kask

Den andra generationen av Hyperx otroligt lättviktiga spelmöss har anlänt, och jag har spelat, arbetat och bara surfat runt med den i en vecka. Det absolut första jag märker med Hyperx Pulsefire Haste 2 Wireless är dess vikt, hur låg den är. Med sina 61 gram märks den knappt i handen. Jag undrar nästan om det är en tom låda jag fått hem. Huruvida du föredrar dina spelmöss lätta eller tunga är något av en smaksak, föredrar du de lättare alternativen lär nog Pulsefire Haste 2 falla dig i smaken.

Knapparna

Foto: Kristian Kask

Överlag så sitter musen bra i handen. Föregångarens trypofobiska hexagonmönster är borta, Pulsefire Haste 2 har en mer klassisk och avskalad design. Det finns dock spår av hålen kvar under klisterlappen på musens undersida. Det finns inga särskilda ”hyllor” att vila tummen på eller liknande. Det resulterar också i att musen är mer eller mindre ambidextriös; Pulsefire Haste 2 funkar nästan lika bra om du är höger- eller vänsterhänt. Det enda riktiga problemet är att framåt- och bakåtknapparna hamnar lite konstigt när du håller musen i vänsterhanden.

Foto: Kristian Kask

Just knapparna är viktiga för en gamingmus, eller snarare antalet knappar, och Pulsefire Haste 2 har sex stycken programmerbara knappar. Personligen vill jag ha lite fler knappar på just en gamingmus, och tycker du likadant är det här kanske inte musen för dig. Med tanke på att prislappen placerar musen i den dyrare kategorin, känns det verkligen lite lite med bara sex knappar.

Programvaran

Likt föregångaren är det programvaran Ngenuity som gäller för att programmera om knapparna, ändra rgb-ljuset i skrollhjulet, eller för att justera musens dpi-känslighet. Du kan ställa in ett antal olika dpi-lägen du enkelt kan bläddra igenom med dpi-knappen, du kan även tilldela dem olika färger som skrollhjulet lyser upp i när du byter mellan dem. Ngenuity är för det mesta rätt enkelt att använda, dock ville den uppdatera firmware i musen varje gång jag gick in på inställningarna, vilket krävde att jag kopplade in musen via laddningssladden.

Foto: Kristian Kask

Hyperx Pulsefire Haste 2 Wireless är som namnet avslöjar en trådlös mus, men du kan använda den med sladd under laddning. I vanliga fall är det en av de trådlösa lägena som gäller, bluetooth eller 2,4 GHz koppling till den trådlösa dongeln. Oroar du dig för att dina usb-portar ligger lite väl långt borta kan du använda den medföljande adaptern för att ansluta dongeln via laddningssladden. Det finns en liten förvaringsplats för dongeln på musens undersida, men att få ut den därifrån var lite väl jobbigt. Oroar du dig för att tappa bort dongeln under pendling skulle jag föreslå att bara ha den kopplad till den något större adaptern när du inte använder den.

“Tillbehören”

Foto: Kristian Kask

Likt första generationen av Pulsefire Haste, följer det även denna gång med nya ”fötter” att klistra på om de gamla slits ut och det börjar bli lite väl mycket friktion, och texturerade grepp, om dina händer skulle bli… blöta . Grepptejpen har sina fördelar, jag känner bland annat att det är lättare att undvika att lillfingret släpade efter på musmattan. Jag har ännu inte märkt av problemet som togs upp i det föregående testet, att grepptejpen lossnar, men jag har inte heller använt musen lika länge som i det testet. Något jag kan påpeka är däremot att det, som alla som byggt Lego där klistermärken ingår vet, är rätt så nervöst att klistra på lappar utan att det ser förjävligt ut.

Överlag är Hyperx Pulsefire Haste 2 en riktigt bra spelmus, trots att den i mitt tycke har något få knappar. Lite krångel med sladdar när programvaran skulle användas var det enda riktiga problemet jag stötte på under min tid med den.

Specifikationer

HyperxTrådlös musOptisk6 programmerbara knapparUpp till 26 000 dpi61 g1 199 kronor