Bisarr situation när kundernas filer hålls som gisslan

Att det finns risker med att stoppa en internetsladd i hårddisken vet vi sedan tidigare. Ta bara februari 2019 som exempel, då en server med 1177-Vårdguidens känsliga inspelningar ertappades med att stå vidöppen på nätet.

Nu ska vi i stället prata om den molnbaserade lagring vi använder oss av i både privat och yrkesmässigt syfte. Det är lätt att slänga upp ett gäng filer på Dropbox, Google Drive eller varför inte Western Digitals My Cloud Home-plattform utan att reflektera över var grejerna faktiskt hamnar. Eller över vad som händer när allting plötsligt ligger nere. När jag skriver den här texten, 6 april, har den sistnämnda aktören haft sina webbtjänster offline i tre dygn efter en allvarlig it-säkerhetsincident.

Som om inte det bekräftade intrånget vore illa nog (omfattningen är än så länge okänd) så gäller offline-problematiken många av de anslutna WD-enheter som lagrar användarens filer “lokalt” hemma i arbetsrummet. Som grundkonfiguration förutsätter företagets My Cloud Home-produkter nämligen att du loggar in på dem via ett webbgränssnitt som för närvarande alltså inte går att nå.

Den som inte konfigurerat enheten att vara nåbar även lokalt kan inte mycket göra. Om hen inte råkar vara typ it-forensiker, förstås. På Western Digitals forum samlas förtvivlade användare som gång på gång lyfter det bisarra i att inte kunna få fatt i information som bokstavligt talat finns i knät på dem. I en burk, ofrivilligt låst av molnets makter på andra sidan Atlanten. Inte ens med någon slags speciell kommandorörelse går det att råda bot på problemet.

World Backup Day firades den 31 mars, och bara ett par dagar senare sitter vi alltså i den här skiten. Om inte det är ironi så vet jag inte vad. Kanske var det rentav något angriparna räknat med?

