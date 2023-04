Netflix lägger till och tar bort filmer på löpande band och det kan därför vara svårt att hänga med. I den här artikeln, som uppdateras varje månad, tipsar vi om våra favoritfilmer på svenska Netflix just nu. Både nya och äldre filmer får plats på listan, smalt som brett.

De 10 bästa filmerna på Netflix just nu

Blade Runner 2049 På västfronten intet nytt The Wolf of Wall Street The Imitation Game UFO Sweden Her I don’t feel at home in this world anymore Catch me if you can Inglourious Basterds The king of Staten Island

Läs vidare för att se hela listan med alla våra favoriter

Läs också: 12 tips som maxar ditt Netflix-konto

UFO Sweden

UFO Sverige

UFO Sweden handlar om en fosterhemsplacerad tonårsrebell som misstänker att hennes pappa inte är död utan kidnappad av ufon. Hon tar hjälp av en UFO-förening för att ta reda på sanningen och tillsammans ger de sig ut på ett riskfyllt äventyr som tar dem långt utanför lagens gränser och in i en värld fylld av UFO-expeditioner, konspirationer och mer.

Genre: Sci-fi

Se UFO Sweden på Netflix

Blade Runner 2049

Blade Runner 2049 är uppföljaren till den kultförklarade filmen Blade Runner från 1982. Filmen är regisserad av Denis Villeneuve och har Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks och Jared Leto i huvudrollerna.

Handlingen utspelar sig i ett dystopiskt framtida Los Angeles år 2049, där det multinationella företaget Wallace Corporation har skapat en ny generation av replicants – artificiella människoliknande varelser. Replicant-jägaren K (spelad av Ryan Gosling) upptäcker en dold hemlighet som kan hota samhällets stabilitet och tvingas söka efter den före detta Blade Runnern Rick Deckard (spelad av Harrison Ford) för att lösa mysteriet.

Genre: Sci-fi

Se Blade Runner på Netflix

I don’t feel at home in this world anymore

I don’t feel at home in this world anymore är en amerikansk dramakomedi från 2017. Filmen handlar om Ruth (spelad av Melanie Lynskey), en ensamstående sjuksköterska som upplever att hon har blivit övergiven av samhället. När hennes hem drabbas av inbrott bestämmer hon sig för att söka upp tjuven tillsammans med sin excentriska granne Tony (spelad av Elijah Wood).

Under jakten på tjuven möter Ruth och Tony en rad olika karaktärer, vilket leder till en serie av oväntade händelser som ställer deras förmåga att hantera världen på prov.

Genre: Drama, komedi

Se I don’t feel at home in this world anymore på netflix

Her

Her är en science fiction-film från 2013 regisserad av Spike Jonze. Filmen handlar om Theodore (Joaquin Phoenix) som skaffar ett ai-assistent för att hjälpa honom i vardagen. Han börjar dock sakta men säkert utveckla känslor för ai:t, vars röst görs av Scarlett Johansson. Filmen tar upp frågor som kärlek, ensamhet och vad det innebär att vara mänsklig i en värld där teknologin utvecklas snabbt. Högst aktuell med all ai-utveckling som pågår just nu.

Genre: Sci-fi, Drama

Se Her på Netflix

The king of Staten Island

En dramakomedi från 2020, regisserad av Judd Apatow. Filmen handlar om Scott (Pete Davidson) som drömmar om att bli en berömd komiker. Men istället för att göra något vettigt lever han ett slacker-liv på Staten Island i New york. När hans föräldrar skiljer sig och hans äldre bror blir brandman, måste Scott ta tag i sitt liv och hantera sitt förhållande till sin far. The King of Staten Island en både rolig och rörande film som tar upp frågor om sorg, vänskap och att bli vuxen.

Genre: Drama, komedi

Se The king of Staten Island på Netflix

Catch me if you can

Catch Me If You Can är regisserad av Steven Spielberg och bygger på den verkliga karaktären Frank Abagnale Jr, spelad av Leonardo DiCaprio. Frank Abagnale Jr. är en bedragare som lyckas förfalska stora summor pengar och lurar sig fram i världen genom att anta många olika identiteter. Han blir jagad av en FBI-agent vid namn Carl Hanratty, men Frank är alltid ett steg före.

Genre: Drama, biografi

Se Catch me if you can på Netflix

Archive

Forskaren George Almore arbetar på ett hemligt projekt för att skapa en helt självgående robot med hjälp av artificiell intelligens. När han närmar sig målet börjar George oroa sig för konsekvenserna av sitt arbete och blir paranoid över att hans arbetsgivare kommer göra vad som helst för att skydda sina intressen. Då han skapar en tredje prototyp av sin robot, “J1”, börjar det hända oväntade saker. När roboten J1 aktiveras börjar den agera märkligt, samtidigt som den tidigare prototypen, J2, blir allt mer svartsjuk.

Genre: Sci-fi

Se Archive på Netflix

På västfronten intet nytt (All quiet on the western front)

En tysk film som utspelar sig under det fasansfulla 1:a världskriget. I tyskland gör unga män nära nog allt för att bli rekryterade till krigsmakten och få utkämpa ett patriotiskt krig vid fronten. Väl vid fronten inser de snabbt att kriget är betydligt värre än vad de trodde och att chansen att överleva är ytterst liten. Välgjord film utifrån boken med samma namn.

Genre: Krig, drama

Se På västfronten intet nytt på Netflix

10 Cloverfield Lane

En mycket spännande film som gör sig allra bäst om du inte läser några spoilers innan du ser den. En kvinna hålls inlåst i ett skyddsrum på den amerikanska vischan. Hennes kidnappare hävdar att farliga saker händer utanför och att hon är säkrast där hon är. Hur ska hon lyckas fly? Och talar mannen sanning?

Genre: Thriller

Se 10 Cloverfield Lane på Netflix

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

Klassisk komedi från 2004 med Will Ferrell i sitt esse. Här spelar han Ron Burgundy, San Diegos stjärnankare på en nyhetsstation under 1970-talet. Mansdominansen är total, men en dag börjar den ambitiösa Veronica (Christina Applegate) och allt förändras. Enkel och knäpp komedi som gjord för regniga/snöiga dagar.

Genre: Komedi

Se Anchorman på Netflix

The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street är en modern klassiker regisserad av Martin Scorsese. Filmen skildrar det galna livet på börsen för en småskojare som slår igenom stort och bygger upp en framgångsrik aktiemäklarfirma på Wall Street. Men att följa lagar står inte högt upp på agendan och snart har han FBI efter sig. Bygger på en sann historia och är en av Leonardo diCaprios bästa prestationer.

Genre: Komedi, biografi

Se The Wolf of Wall Street på Netflix

The Imitation Game

Benedict Cumberbatch spelar Alan Turing, mannen som under andra världskriget lyckades knäcka tyskarnas Enigma-maskin, vilket gjorde att de allierade kunde läsa tyskarnas kodade meddelanden. En spännande film om kodknäckande och en inblick i Alan Turings svåra privatliv.

Genre: Drama

Se The Imitation Game på Netflix

The Cabin in the Woods

En riktigt bra film för dig som gillar klassiska slasherfilmer. The Cabin in the Woods har en väldigt unik story och blandar skräck med mycket komedi.

Ett gäng åker till en stuga i skogen där märkliga saker börjar hända. Plötsligt hotas de av fasor som är som hämtade ur klassiska skräckfilmer. Vad eller vem är det egentligen som har släppt lös dessa dödliga faror?

Genre: Skräck, satir

Se Cabin in the Woods på Netflix

Ex Machina

Intressant Sci-fi-rulle om artificiell intelligens. Programmeraren Caleb Smith vinner en tävling på kontoret och får tillbringa en vecka i VD:n Nathan Batemans lyxiga hus. Bateman har byggt en robot med artificiell intelligens som redan klarat Turingtestet. Nu vill Bateman se om roboten är verkligt kapabel av egna tankar, och om Caleb Smith kan bygga en relation med henne, trots att han vet att hon är artificiell.

I en av huvudrollerna hittas ingen mindre än svenska Alicia Vikander.

Genre: Thriller, drama

Se Ex Machina på Netflix

Låt den rätte komma in

En unik vampyrfilm baserad på John Ajvide Lindqvists bok. Filmen utspelar sig på 80-talet i Blackeberg i Stockholm. Den mobbade Oskar träffar en dag en märklig tjej och de utvecklar en stark vänskap. Tjejen är, du gissade det, en vampyr. Hyllad film som även blivit omgjord i amerikansk Hollywood-tappning (Let me in). Svenska versionen är dock långt mycket bättre.

Genre: Drama

Se låt den rätte komma in på Netflix

En man som heter Ove

En man som heter Ove bygger på Fredrik Backmans roman med samma namn. Ove är en enstöring som retar gallfeber på sina grannar med att se till att regler följs till punkt och pricka. Men han lider även av depression och bestämmer sig för att ge upp livet. Då plötsligt kliver nya människor in i hans liv och en oväntad vänskap tar vid. Ove spelas av Rolf Lassgård.

Genre: Drama

Se En man som heter Ove på Netflix

Man from Toronto

Kevin Heart spelar en misslyckad träningscoach som förväxlas med världens farligaste yrkesmördare (spelad av Woody Harrelson). När de tvingas samarbeta med varandra är det upplagt för galenskaper.

Du behöver inte vara orolig för att den här filmen kommer att vinna några Oscars. Men om du är sugen på en lättsmält actionkomedi av klassiska mått, då är det här filmen för dig.

Genre: Actionkomedi

Se Man from Toronto på Netflix

Inglourious Basterds

Tarantinos klassiska historieomskrivning av andra världskriget går nu att se på Netflix. En grupp soldater ger sig ut i Europa mitt under brinnande kriget med ett mål – döda så många nazister som möjligt. Brutala våldsscener blandas med olidligt spännande situationer, så där som bara Tarantino kan få till.

Genre: Krig, spänning

Se Inglourious Basterds på Netflix

The Gray Man

Är du ute efter ett tänkvärt, Oscarsvinnande generationsdrama i svartvitt, då gör du bäst i att fortsätta skrolla. Letar du efter underhållande action på hög nivå – då har du kommit rätt!

Ryan Gosling spelar en CIA-agent som får ett pris på sitt huvud och måste kämpa för att överleva. Han måste stoppa den före detta CIA-kollegan som satt igång jakten på honom. Rekommenderas inte bara för snabb och kul action, det är även en fröjd att se Chris Evans (Captain America) spela psykopat.

Genre: Action

Se The Gray Man på Netflix

Don’t look up

En komet är på väg mot jorden och riskerar att förstöra hela planeten. Två astronomer (Leonardo DiCaprio och Jennifer Lawrence) försöker varna världen om vad som är på gång. Ingen vill dock lyssna och kallar det för fake news, trots att kometen är klart synlig.

Komedi som inte så subtil tar en sving mot den senaste tidens problem med fake news och åsikter som väger tyngre än fakta. Stjärnspäckad rollbesättning.

Se Don’t look up på Netflix

Missa inte: 12 nr av PC för Alla + hörlurar eller högtalare från JBL för endast 999 kr!

Hustle

Adam Sandler har fått ett uppsving i karriären sedan hans hyllade skådespelarinsats i Uncut Gems. I Hustle spelar han en talangscout för basketspelare. Han hittar en potentiell superstjärna i Spanien och gör nu allt för att lyckas ta sig hela vägen till NBA.

Se Hustle på Netflix



Uncut Gems

Adam Sandler spelar en något skum juvelerare som gör allt för att lyckas tjäna en hacka, samtidigt som han är skyldig väldigt tveksamma människor pengar. Högt tempo och mycket skitsnack utlovas. Det här är Adam Sandlers comeback, och kanske första filmen han visar verklig skådespelartalang.

Se Uncut Gems på Netflix

Day Shift

En skruvad action-skräck-komedi med Jamie Foxx och Dave Franco i huvudrollerna. Jamie Foxx spelar en vampyrjägare i Los Angeles som jagar vampyrer för att ha råd med sin dotters skolavgift. Lättsamt och underhållande för dig som gillar snabb action och vampyrer.

Se Day Shift på Netflix

Eurovision

Will Ferrell tolkar Eurovision. Det kan inte bli mycket mysigare och feelgood än så här. I Eurovision får vi följa det isländska bandet Fire Saga (Will Ferrell och Rachel McAdams) som lyckas ta sig till finalen i Eurovision med lite tur. Men kan de vinna?

I filmen dyker även Mikael Persbrandt och en hel drös Eurovison-stjärnor upp.

Se Eurovision på Netflix

Snatch

En riktig klassiker från Guy Ritchie (Lock, Stock, and Two Smoking Barrels) med tunga namn som Brad Pitt, Benicio Del Toro och Vinnie Jones. En unik gangsterrulle om en diamantkupp som spårar ur.

Se Snatch på Netflix

The Dig

Världen är precis på randen till andra världskriget när en arkeolog kallas in för att spana in några mystiska knölar i marken. Efter några spadtag och en nära döden-upplevelse inser de att det döljer sig världsomvälvande upptäckter under mark. En film baserad på verkliga händelser med fantastiska skådespelare där historiska fynd blandas med hjärtskärande relationsdraman.

Genre: Drama

Se The Dig på Netflix

Spirited Away

I år har Netflix till alla anime-fans stora glädje fått ta del av Studio Ghiblis utbud. Här finns bland annat klassiker som Min granne Totoro och Kikkis expressbud, men absolut mest framgångsrik är såklart oförglömliga Spirited Away. Chihiro bokstavligt talat snubblar in i en andevärld och måste rädda sina föräldrar från onda häxan Yubaba.

Genre: Fantasy, tecknat

Se Sprited Away på Netflix

Ballad of Buster Scruggs

Netflix har på senaste tiden fått möjlighet att sammarbeta med riktigt stora namn när det kommer till deras egenproducerade filmer. Den här Western-rullen är signerad inga mindre än Bröderna Coen och består av flera små korta historier från en svunnen tid i vilda västern. Samtliga är absurda, väldgjorda och såklart fruktansvärt vackra.

Genre: Drama, komedi

Se på Netflix här!

Annihilation

Alex Garland står bakom klockrena rullar som Ex Machina och 28 dagar senare. Nu finns hans mästerligt filmade sci-fi-skräckis Annihilation på Netflix, och det är en riktig vattendelare. Vissa älskar den medan andra har svårt att begripa varför kulturpressen ger idel hyllningar.

Annihilation är baserad på boken Avgrund av Jeff Vandermeer, och handlar om en olycksalig expedition in i den förvridna världen bakom “Skimret” som håller på att sluka jorden. Allt är jättekonstigt, suggestivt och väldigt otäckt. Med grymma skådisar som Nathalie Portman, Jennifer Jason Leigh och Tuva Novotny (!) är det här en film som fans av vackra sci-fi-tolkningar definitivt borde titta närmare på.

Genre:Sci-fi / skräck

Se på Netflix

Fler topplistor streaming: