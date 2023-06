Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Höga topphastigheter

Gott om fasta nätverksportar

Mycket bandbredd för pengarna

Lättanvänd app Nackdelar Få och begränsade extra funktioner

Seg hantering Omdöme Namnbytet till trots är det här precis samma bekanta Velop-mesh som vi sett tidigare. Snabbt, lättanvänt och snyggt, men inte särskilt funktionsrikt. Räckvidden är godkänd, men det finns system som bättre täcker större ytor. Däremot är det mycket prisvärt för den som vill ha mycket bandbredd. Behöver du inte sprida ut noderna till max är den ett utmärkt köp, speciellt paketet med två enheter som är väldigt prisvärt.

Testad produkt: Linksys Atlas Pro 6

Pris: Från 3 490 kronor via Prisjakt (3-pack) eller 2-pack: 2 495 kronor via Amazon eller hos Dustinhome

Linksys Velop-routrar har varit en välbekant syn ända sedan mesh-system för hemmet blev ett vanligt fenomen. De har i stort sett sett ut och hetat samma sak i flera år. Lätt igenkännliga smala, fyrkantiga torn i vitt, med pålitliga prestanda och ofta bra prisvärde. Det mesta är sig likt med tillverkarens senaste wifi 6-baserade mesh-paket. Förutom namnet. Nu heter de plötsligt Atlas Pro, och är ”powered by Velop”.



Troligen är det den första av flera kommande routrar, både mesh-paket och fristående routrar med stöd för samma mesh-teknik. Linksys vill förmodligen radera ut gränserna mellan dem. Asus gjorde till exempel samma sak med sitt system Aimesh, som kan koppla samman deras ZenWifi-meshroutrar och flera av deras traditionella routrar.

Detta paket heter Atlas Pro 6, där vi antar att 6 står för wifi 6, då det är wifi-standarden den är baserad på. Linksys hälsar att de står över wifi 6e, istället kommer att satsa på wifi 7 när det är mer etablerat. Så för närvarande är wifi 6 det bästa från Linksys.

Atlas Pro 6 säljs i ett-, två- och tre-pack. Vi har testat både det största paketet, som kostar strax under 5 500 kronor, och ett två-pack för precis under 3 000 kronor. Till det yttre är det inget markant som skiljer dem från tidigare Velop-enheter. Det är samma högsmala design av fyrkantiga vita torn med en platt ovansida som har hål för värmeavledning samt en statusdiod. På baksidan sitter fyra ethernetportar med gigabithastighet, varav en är till för Internetuppkoppling. De tre enheterna i paketet är identiska – den du ansluter först blir central router.



En rgb-diod på ovansidan är det enda färgelementet i en annars diskret designad enhet.

Mycket utrymme på 5 GHz

På de andra två används inte wan-porten, då får du fyra ethernetportar att ansluta prylar till. Det är mycket generöst för en mesh. Vill du köra Ethernet backhaul, det vill säga fast kabel mellan noderna för att frigöra bandbredd i ditt wifi, ansluts det via wan-porten på extra-noderna.

Wifi är på två frekvensband och backhaul mellan noderna sker på 5 GHz-bandet med dynamisk tilldelning. Du får räkna med att en del av systemets bandbredd går åt till det ändamålet. Det är i och för sig så generöst som det kan vara med kapacitet upp till hela 4,8 Gbit/s. Att du kan få ett sådant kraftfullt system med två enheter för under 3 000 kronor är anmärkningsvärt. De flesta så billiga wifi 6-system har 2,4 eller 1,8 Gbit/s i kapacitet p 5 GHz.

Flera mesh-noder och fler slutanvändare som strömmar högupplöst, surfar och laddar ned data samtidigt bör inte vara något stort problem, så länge signalen är stark. På 2,4 GHz-bandet får du sedan 574 Mbit/s.

Installation och inställningar görs enklast med Linksys mobilapp till Android eller IOS. Faktum är att vi får leta rejält för att lura ut att routern också har ett webbgränssnitt, det är uppenbart att det är via mobil den är tänkt att hanteras. I webbgränssnittet finns inga extra funktioner, men en del detaljinställningar för wifi och framförallt brandväggen finns här, som du inte når från appen.



Gott om nätverksportar är alltid ett plus.

Basfunktioner och inget mer

Routern har ett väldigt grundläggande funktionsutbud. Du kan sätta upp ett enkelt gästnätverk, du får en föräldrakontroll med surfschema för anslutna enheter, enbart en manuell svartlista för url:er som ska blockeras och du får en QoS-funktion, så att du kan prioritera att ge handfull datorer eller mobiler extra bandbredd. Det är allt. Utan usb-portar får du ingen filserver- eller skrivardelningsfunktion, andra typer av funktioner, som vpn-server får du också klara dig utan.

Installationen är enkel, med bluetooth i routern detekteras den lätt av appen och det mesta sköts per automatik. Linksys kräver vid installation att ett konto registreras som routern kopplas till. Med detta får du sedan tillgång till fjärradministration, vilket inte är fel.

Installationen är dock ovanligt tålamodsprövande. Det finns ett par moment där varje nod ska ”initieras” och ”optimeras” med flera minuters väntetid. Det är något som sedan blir ett genomgående tema med administrationen i allmänhet. Det är snyggt och enkelt, men långa väntetider vid flera tillfällen där status ska detekteras eller routerinställningar ska hämtas in irriterar.



Appens gränssnitt är avskalat och snyggt, men också lättanvänt, med tydliga beskrivningar intill de flesta inställningsval. Tyvärr är skärmbilden till höger också en vanlig syn.

Höga hastigheter, till slut

Ssid för 2,4 respektive 5 GHz-bandet är som standard sammanslagna och routern väljer själv hur enheter ska anslutas. Routern verkar ha en tendens att förpassa många enheter till 2,4 GHz, som vi hellre hade velat ha på 5 GHz, såväl laptops, stationära datorer som mobiler. Det går att ställa in dem separat, men för det måste du in i webbgränssnittet, det går inte via appen. Det är dessutom även en tämligen dold inställning.

Prestanda lever till slut upp till förväntningarna. Topphastigheten är utmärkt. Med stöd för 160 MHz kanalbredd går det att få nära gigabithastighet till en modern wifi 6 eller wifi 6e-mottagare med 2 x 2 mimo-stöd. Vi får som bäst 910 Mbit/s i samma rum som huvudroutern, och ligger fortfarande över 700 Mbit/s i ett intilliggande rum. Prestandaförlusten om vi surfar via en av extranoderna är också marginell.

Räckvidden per nod hör inte till de absolut bästa, men får fortfarande godkänt. De bästa wifi 6-system vi testat låter dig placera ut förlängning med runt 25 meters avstånd inklusive väggar i vägen. Här når vi 20 meter i vår testlokal innan vi är nere på samma hastigheter. Det gör att du kan behöva placera ut noderna tätare för samma lägstanivå på hastigheten, alternativt nöja dig med lägre topphastighet, förutom nära huvudroutern.



På undersidan sitter på-switch, wps-knapp, och reset-knapp. Mattias Inghe

Det är inget jätteproblem, du skalar antalet enheter efter behov. Ett tvåpack av Atlas Pro 6 räcker fortfarande gott och väl för wifi-täckning i en stor lägenhet eller liten villa. Men i ett stort hus, eller ett med tjocka inneväggar, kan det vara klokt att köpa till en extra enhet att utöka med. Eller två.

Kan Linksys justera automatiken något, så att fler klienter blir tilldelade snabbare frekvensband i sammanslaget läge, skulle vi kunna höja betyget. Just nu innebär det att du måste göra manuella inställningar för att vara säker på att få rätt hastighet. Det kan det dock vara värt.

Specifikationer

Produktnamn: Atlas Pro 6 MX5502/MX5503

Testad: Maj 2022, uppdaterad juni 2023

Tillverkare: Linksys

Wifi-typ: Wifi 6, mu-mimo 2×2

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 4802 Mbit/s

Antal noder: 2-3

Säkerhet: Wpa2, wpa3, wps

Anslutningar per enhet: 3 st gigabit wan, 1st gigabit lan

Hastighet, 3m*: 910 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 20 meter

Admin-gränssnitt: App, webb

Fjärradministration: Ja, via app

Övriga funktioner: Gästnätverk, föräldrakontroll, QoS.

Storlek per enhet: 8,6 x 8,6 x 28,4 cm

Pris: Från 3 490 kronor via Prisjakt (3-pack) eller 2-pack: 2 495 kronor via Amazon eller hos Dustinhome

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med wifi 6

** Längsta avstånd, inklusive två inneväggar, där det behövs en ny extender för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.