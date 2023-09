Private VPN: En av de bästa vpn-tjänsterna

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Snabba svenska servrar

Sajt, programvara och support helt på svenska

Åtkomst till samtliga streamingtjänster vi testat Nackdelar Ojämna hastigheter

Ingen gratis- eller prova på-version

Årsabonnemang saknas Omdöme Private VPN är fortfarande en mycket bra vpn-tjänst med såväl sajt och programvara som support helt på svenska. De imponerar genom att erbjuda åtkomst till samtliga testade streamingtjänster, men hastigheterna är tyvärr lite för ojämna. Dessutom saknas i dagsläget årsabonnemang.

Testad produkt: Private VPN

Pris vid månadsbetalning: 113 kronor per månad

Pris vid treårsabonnemang: 22 kronor per månad

Övriga prisalternativ: 3 månader för 69 kronor per månad

Svenska Private VPN har stadigt placerat sig i toppen av våra vpn-tester. När vi nu testar om tjänsten placerar man sig ännu en gång högt upp i jämförelse med andra tjänster. Det har skett några små förbättringar sedan senast, men tyvärr också ett par försämringar. Det gör att Private VPN inte heller denna gång når upp till förstaplatsen.



En av försämringarna märks direkt när det är dags att teckna ett abonnemang. Priserna har nämligen gått upp lite, även om det inte är några enorma skillnader. Månadsabonnemang kostar nu 113 kronor (mot tidigare 95 kronor) och tremånadersabonnemang kostar nu 69 kronor per månad (mot tidigare 63 kronor).

En försämring är även att det nu inte finns något årsabonnemang. Däremot erbjuds nu ett treårsabonnemang som kostar låga 22 kronor per månad (långtidsabonnemang saknades helt tidigare). Detta uppskattas, då det är något vi klagat på vid tidigare tester.

Däremot saknas fortfarande något slags gratis prova på-abonnemang eller en gratisversion av tjänsten. Man har dock, som de flesta andra av konkurrenterna, en 30 dagars ”pengarna tillbaka-garanti”. En garanti som också infrias utan problem.

Ett litet plus också för att såväl sajten som programvaran och supporten är helt på svenska.

Åtkomst till alla streamingtjänster

Private VPN har drygt 200 servrar i 63 länder. Det är en förbättring av antalet servrar sedan senast, men samma antal länder. Tidigare har man stått sig bra hastighetsmässigt i jämförelse med konkurrenterna, trots det relativt låga serverantalet. Det gör man delvis också denna gång, men bara mot svenska servrar.

Mot dessa kommer vi upp i hela 129 Mbit/s, vilket konkurrerar bra med övriga toppkonkurrenter. Men mot brittiska blir resultatet bara 48 Mbit/s och mot amerikanska 37 Mbit/s. Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Private VPN kommer upp i 52 procent för svenska servrar, 19 procent för brittiska och 15 procent för amerikanska.

Fullt godkänt för hastigheterna mot svenska servrar med andra ord, men knappt godkänt mot brittiska och amerikanska.

Däremot klarar Private VPN som en av få tjänster fortfarande av att ge åtkomst till samtliga streamingtjänster vi testar. Vi kommer med andra ord åt såväl SVT Play, TV4 Play, svenska Disney Plus och svenska HBO Max, som amerikanska Netflix, amerikanska HBO Max och brittiska BBC Iplayer. Detta är mycket imponerande!

Private VPN befäster med andra ord sin plats i toppen, men skulle behöva lite jämnare (och bättre) hastigheter och återinföra årsabonnemang för att kunna utmana om förstaplatsen!



Specifikationer

Tjänst: Private VPN

Testad: September 2023

Kontakt: privatevpn.com

Verksamhetsland: Sverige

Antal servrar: 200+ i 63 länder

Sajt på svenska: Ja

Program på svenska: Ja

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: Tio

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 129 Mbit/s (52 procent).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 48 Mbit/s (19 procent).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 37 Mbit/s (15procent).

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Ja*

Åtkomst till svenska Disney+: Ja*

Åtkomst till svenska HBO Max: Ja*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Åtkomst till amerikanska HBO Max: Ja*

Pris vid månadsbetalning: 113 kronor per månad

Pris vid treårsabonnemang: 22 kronor per månad

Övriga prisalternativ: 3 månader för 69 kronor per månad

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.